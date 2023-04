https://fr.sputniknews.africa/20230421/un-drone-kamikaze-avec-un-moteur-a-reaction-elabore-par-des-russes-1058762516.html

Un drone-kamikaze avec un moteur à réaction élaboré par des Russes

Un drone-kamikaze avec un moteur à réaction élaboré par des Russes

21.04.2023

2023-04-21

2023-04-21T17:27+0200

2023-04-21T17:27+0200

Le premier drone-kamikaze FPV (First Person View) avec un moteur à réaction de type d’avion K-5 a été élaboré par des concepteurs russes de la société «Véhicules aériens sans pilote» de l’Oural.L’entreprise a dévoilé un prototype lors de l’exposition «Équipement», qui a lieu à Moscou les 21 et 22 avril, selon un correspondant de Sputnik.Les caractéristiquesL’appareil est équipé d'une intelligence artificielle et d'une vision par ordinateur pour reconnaître les signatures thermiques.L'entreprise prévoit d'introduire prochainement une correction du système inertiel, ce qui permettra d'éliminer complètement l'utilisation des canaux radio, a ajouté l’interlocuteur.D’après la source, l'opérateur devra amener le drone dans la zone d’une cible et le système embarqué la visera de manière indépendante.L’engin est équipé d'un système de propulsion à turboréacteur qui peut parcourir jusqu'à 90 kilomètres. Sa vitesse maximale est de 400 km/h et sa vitesse de croisière est de 200 km/h. La masse de la charge utile est de six kilogrammes.Il est à noter que l'équipement et la production, à l'exception du moteur, sont russes. Il est lancé à l'aide d'une catapulte à déploiement rapide au sol ou d'une propulsion à propergol solide.Le développeur précise que le drone est actuellement en phase de tests, lesquels devraient être achevés d'ici la fin de l'année.

