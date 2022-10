https://fr.sputniknews.africa/20221018/elon-musk-annonce-la-premiere-guerre-des-drones-1056554893.html

Elon Musk annonce la "Première Guerre des drones"

Elon Musk annonce la "Première Guerre des drones"

Le recours massif aux drones par les troupes russes et ukrainiennes n'a pas laissé indifférent Elon Musk, qui en a glissé un mot sur Twitter. Le patron de... 18.10.2022

2022-10-18T22:16+0200

2022-10-18T22:16+0200

2022-10-18T22:16+0200

donbass. opération russe

international

drone

ukraine

elon musk

starlink (constellation de satellites)

satellite

Le conflit en Ukraine est l’un des premiers où il y a un recours si massif de drones. Le milliardaire américain d’origine sud-africaine Elon Musk en a fait la remarque sur Twitter. Le patron de Tesla et de SpaceX a relayé un article de The Independent sur les "drones tueurs", l’assortissant de cette remarque: "la Première Guerre des Drones".L’article relayé revient en particulier sur les drones iraniens Shahed, utilisés par les forces russes et sur les avantages qu’ils présentent sur le champ de bataille.Starlink et les dronesElon Musk est d’ailleurs lui-même indirectement impliqué dans cette "guerre des drones", puisque sa constellation de satellites Starlink est parfois mis à contribution par l’armée ukrainienne pour ses drones. Les satellites permettent par exemple de vérifier l’alimentation des aéronefs sans pilotes ou de corriger les tirs en temps réel, comme le rappelait récemment le Washington Post.Bien conscient du poids de son système, Elon Musk avait d’ailleurs menacé d’arrêter de financer Starlink en Ukraine, demandant au Pentagone de mettre la main à la poche pour son utilisation militaire. Le fantasque homme d’affaires était finalement revenu sur ses déclarations peu après.

ukraine

