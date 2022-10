https://fr.sputniknews.africa/20221014/spacex-refuse-de-payer-les-services-starlink-en-ukraine-vitales-pour-larmee-ukrainienne-1056502303.html

SpaceX refuse de payer les services Starlink en Ukraine, vitales pour l’armée ukrainienne

Après avoir provoqué l’ire de Kiev avec ses propositions du règlement du conflit ukrainien, Elon Musk semble avoir réagi, mais cette fois par le biais de... 14.10.2022, Sputnik Afrique

Depuis le printemps dernier, les terminaux Internet par satellites Starlink fabriqués par SpaceX, soit 20.000 unités environ, ont été une source de communication vitale pour l’armée ukrainienne.Elon Musk a tweeté vendredi que l’opération avait coûté 80 millions de dollars à SpaceX et que d’ici la fin de l’année les dépenses dépasseraient les 100 millions.Des documents obtenus par CNN montrent que le mois dernier, SpaceX a envoyé une lettre au Pentagone disant qu'il ne peut plus continuer à financer le service Starlink comme il l'a fait. La lettre demandait également au Pentagone de prendre en charge le financement du gouvernement ukrainien et l'utilisation militaire de Starlink.Récemment, le milliardaire américain s'est attiré les foudres de Volodymyr Zelensky et de ses proches sur Twitter, en proposant à ses abonnés de voter pour ou contre un scénario de paix prévoyant de nouveaux référendums, l'abandon de la Crimée à la Russie et un "statut neutre" pour l'Ukraine.Selon SpaceX, cela coûterait plus de 120 millions de dollars pour le reste de l'année et près de 400 millions pour les 12 prochains mois.Perte de communication sur la ligne de frontLe Financial Times avait précédemment fait état de pannes qui avaient entraîné une perte de communication "catastrophique", selon un haut responsable ukrainien.Des sources proches du dossier ont déclaré que ces pannes avaient soudainement affecté toute la ligne de front telle qu’elle était le 30 septembre, alors que Starlink était le principal moyen de communication pour les unités ukrainiennes.Le 26 février, le ministre ukrainien de la Transformation numérique Mikhaïl Fedorov avait demandé à Elon Musk de livrer à l’Ukraine des stations Starlink et l’accès à Internet par satellite. Le lendemain, le milliardaire avait annoncé que Starlink était en fonction sur le territoire ukrainien. Son utilisation avait été autorisée à tous les usagers.Selon la carte de couverture publiée sur le site du réseau, les habitants de Russie, de Chine, de Biélorussie, d’Iran, d’Afghanistan et de Corée du Nord n’ont pas d’accès aux services Starlink.

