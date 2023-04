https://fr.sputniknews.africa/20230410/lukraine-a-echouee-a-utiliser-des-bombes-guidees-par-gps-selon-les-fuites-du-pentagone-1058494066.html

L’Ukraine a échoué à utiliser des bombes guidées par GPS, selon les fuites du Pentagone

L’Ukraine a échoué à utiliser des bombes guidées par GPS, selon les fuites du Pentagone

Les États-Unis ont enquêté pour comprendre pourquoi certaines bombes livrées à l’Ukraine n’ont pas fonctionné sur le terrain, révèlent des fuites du Pentagone... 10.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-10T20:41+0200

2023-04-10T20:41+0200

2023-04-10T21:15+0200

jdam (joint direct attack munition)

ukraine

bombe

pentagone

états-unis

course aux armements

livraison d'armes à l'ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1d/1057745239_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_a7bf63539dce564d5c1069a57fd01bf4.jpg

L’armement livré par Washington à l’Ukraine connaît parfois quelques ratés. C’est en tout cas ce que révèlent certains documents ayant récemment fuités du Pentagone, relayés par NBC. Ceux-ci décrivent des dysfonctionnements sur des bombes JDAM (Joint Direct Attack Munition), des engins explosifs guidés par GPS, ce qui est censé leur octroyer une meilleure précision.L’amorce de certaines bombes a pu ne pas être armée correctement. Le brouillage russe a aussi pu perturber les signaux GPS des bombes, souligne le document classifié "secret" qui s’interroge sur les causes de cet échec.Des JDAM-ER, dont Boeing est un spécialiste, avaient été livrées en Ukraine fin février, comme l’avait admis le général de l'US Air Force, James Hecker. Ces armes faisaient partie d’un paquet de 1,85 milliard d’aide militaire alloué par Washington à Kiev.NBC, qui a eu accès à une cinquantaine de documents confidentiels, livrent quelques autres révélations croustillantes. Une fuite révèle par exemple que la Corée du Sud s’inquiète de fournir des obus à Washington pour reconstituer les stocks américains, redoutant que ces munitions finissent dans les mains de l’armée ukrainienne. Séoul a toujours clamé ne pas vouloir fournir d’armes létales à Kiev.Fuites du PentagoneCe 6 avril, le New York Times avait révélé l’existence d’une fuite de documents confidentiels liés au Pentagone. Il s’agirait de diapositives de briefing. Certains de ces documents ont trait au conflit en Ukraine, détaillant les calendriers de livraisons d’armes ou la formation des troupes ukrainiennes.Des informations révèlent également l’intention du Président ukrainien Volodymyr Zelensky de frapper la région russe de Rostov avec des drones, rapportait récemment CNN. Une stratégie agressive qui a pu refroidir les Américains sur la livraison d’armes à longue portée.L'administration Biden a ouvert une enquête sur la fuite de ces informations classifiées. La plupart des documents semblent authentiques, mais certains ont pu être falsifiés, ont affirmé des experts au New York Times.Ces fuites pourraient découler d’une frustration du personnel militaire ou des renseignements vis-à-vis de l’administration Biden, a pour sa part déclaré à Sputnik Karen Kwiatkowski, ancienne analyste du département américain de la Défense.

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

jdam (joint direct attack munition), ukraine, bombe, pentagone, états-unis, course aux armements, livraison d'armes à l'ukraine