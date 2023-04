https://fr.sputniknews.africa/20230408/fuite-du-pentagone-le-fruit-de-frustrations-face-a-ladministration-biden-1058450478.html

Fuite du Pentagone: le fruit de "frustrations face à l’administration Biden"

2023-04-08T22:21+0200

Alors que plusieurs documents du Pentagone relatifs au conflit ukrainien ont filtré sur les réseaux sociaux, les observateurs s’interrogent sur les sources de cette fuite et leurs motivations. Pour Karen Kwiatkowski, ancienne analyste du département américain de la Défense, l’incident symbolise surtout une forme de mécontentement vis-à-vis de Washington.L’officier à la retraite estime que ces fuites pourraient bénéficier à la Russie, lui permettant de confirmer ou de corriger les données de ses services de renseignement sur l’état des forces ukrainiennes. Cela permet aussi à Moscou d’évaluer la qualité des renseignements américains.Rien sur une contre-offensive printanièreL’ancienne analyste note encore que les fuites ne parlent d’aucun soutien américain à une contre-offensive ukrainienne au printemps, alors que ce scénario a été évoqué dans les médias occidentaux. Les fuites précisent simplement que l’état des sols reste boueux d’avril à début mai en Ukraine.La fuite renseigne également sur l’état de SIPRNet, le système reliant les réseaux du Pentagone et du département d'État, qui permettent d’échanger des informations confidentielles, souligne Karen Kwiatkowski. Si les informations ont été sorties en copie papier, cela signifierait que la sécurité du système est efficace. SIPRNet reste en effet scruté de près après une mise à jour récente confiée à Booz Allen Hamilton, société dont le lanceur d’alerte Edward Snowden fut un temps employé.Dans tous les cas, le Pentagone risque désormais de se lancer dans une "chasse aux sorcières" pour trouver le ou les responsable(s) de la fuite, affirme Mme Kwiatkowski.Le 6 avril dernier, des documents confidentiels détaillant les plans de l’Otan et des États-Unis en Ukraine étaient apparus sur les réseaux sociaux Twitter et Telegram. Ils dévoilaient notamment un calendrier de livraisons d’armes et affirmaient que 12 brigades de combat ukrainiennes étaient en cours de formation, comptant 4.000 à 5.000 hommes chacune.De nouvelles fuites ont été constatées le 7 avril, ayant trait encore une fois à l’Ukraine mais aussi au Moyen-Orient et à la Chine.

