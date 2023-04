https://fr.sputniknews.africa/20230418/macron-persiste-a-impliquer-pekin-dans-le-reglement-en-ukraine-1058683209.html

Macron persiste à impliquer Pékin dans le règlement en Ukraine

Macron persiste à impliquer Pékin dans le règlement en Ukraine

Emmanuel Macron se propose d’approcher la Chine avec un plan qui, selon lui, pourrait conduire à des pourparlers entre la Russie et l’Ukraine, rapporte... 18.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-18T13:06+0200

2023-04-18T13:06+0200

2023-04-18T13:06+0200

donbass. opération russe

emmanuel macron

chine

ukraine

russie

pourparlers

plan de paix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/02/09/1055073062_0:154:2795:1726_1920x0_80_0_0_83197063ba94190ad9dba45fb3ec2427.jpg

Le Président français Emmanuel Macron cherche à "inverser la tendance de ses incursions diplomatiques décevantes" en proposant à la Chine un plan à même d’aboutir à des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, écrit Bloomberg en se référant à des sources bien informées.Le plan de Macron reposerait sur des garanties de sécurité à long terme pour l'Ukraine.Point d’interrogation sur le soutien de Kiev et de ses alliés"M.Macron a chargé son conseiller en politique étrangère Emmanuel Bonne de travailler avec le plus haut diplomate chinois, Wang Yi [directeur du bureau central des affaires étrangères du Parti communiste chinois], pour établir un cadre qui pourrait servir de base à de futures négociations", détaille Bloomberg.Un responsable de la présidence française a confirmé le projet d’Emmanuel Bonne de parler à Wang Yi, mais a refusé de commenter les détails, ajoutant que les alliés de la France ont été informés de toute initiative française. Cependant, on ne sait pas si Macron a le soutien de Kiev et de ses alliés pour son plan.Selon le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov, à l’heure actuelle, il est difficile d’envisager la France en qualité de médiateur, car elle est impliquée directement et indirectement dans le conflit aux côtés de Kiev.Plan de paix chinois Fin février, Pékin a publié sur le site du ministère des Affaires étrangères un plan de paix en 12 points intitulé Position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne. Le gouvernement chinois a notamment appelé la Russie et l’Ukraine à reprendre le dialogue. Ce document tentant de concilier le respect de la souveraineté ukrainienne et les garanties de sécurité réclamées par la Russie a été accueilli favorablement par Moscou. Washington s’est montré beaucoup plus circonspect, le Département d'État américain considérant ce plan comme une "manœuvre tactique" de Pékin.

chine

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

emmanuel macron, chine, ukraine, russie, pourparlers, plan de paix