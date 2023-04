https://fr.sputniknews.africa/20230410/la-france-peut-elle-participer-au-reglement-du-conflit-en-ukraine-le-kremlin-repond-1058488436.html

La France peut-elle participer au règlement du conflit en Ukraine? Le Kremlin répond

Tant que la France reste impliquée, directement ou indirectement, dans le conflit en Ukraine, elle ne peut pas prétendre au rôle d'intermédiaire, a estimé le... 10.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-10T16:44+0200

"Il est difficile d'imaginer" la France en tant qu'intermédiaire dans le conflit en Ukraine, a déclaré ce lundi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.Pékin favorable aux efforts de paixLe Président chinois avait pour sa part déclaré à son homologue français que Pékin était prêt à soutenir le plan de paix de Paris s'il en présente un. Emmanuel Macron a effectué une visite en Chine début avril, accompagné d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. À son issue, MM. Xi et Macron se sont prononcés pour le début au plus vite des négociations de paix, pour mettre fin au conflit et obtenir une "paix durable".Selon Xi Jinping, les parties en conflit doivent assumer leur responsabilité et se porter à la rencontre l'une de l'autre afin de créer des conditions pour un règlement politique.Entre-temps, les dirigeants russe et chinois avaient discuté à Moscou du plan de paix proposé par la Chine. Ils ont convenu qu’il pourrait servir de base pour un règlement pacifique du conflit, quand l’Occident et Kiev y seront prêts.

