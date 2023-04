https://fr.sputniknews.africa/20230412/trump-accuse-macron-de-lecher-le-cul-du-president-chinois---video-1058534271.html

Trump accuse Macron de "lécher le cul" du Président chinois - vidéo

Trump accuse Macron de "lécher le cul" du Président chinois - vidéo

Donald Trump a accusé Emmanuel Macron de "lécher le cul" de son homologue chinois Xi Jinping, après sa visite à Pékin. A contrario, il a fait éloge du chef de... 12.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-12T15:06+0200

2023-04-12T15:06+0200

2023-04-12T15:06+0200

donald trump

emmanuel macron

international

france

états-unis

chine

xi jinping

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/0a/1045330241_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b2c8528ab2ab34c92c2b56e105c384e.jpg

L’ex-Président américain Donald Trump a violemment critiqué le chef de l’État français Emmanuel Macron, alors que ce dernier s’est récemment rendu en Chine en visite d’État."Vous avez ce monde fou qui explose de partout et les États-Unis n'ont absolument rien à dire", a-t-il lancé dans une interview parue le 11 avril sur Fox News.Lors de son voyage en Chine la semaine dernière, le Président français a déclaré au site américain Politico et au quotidien français Les Échos que l'Europe ne devrait pas s'aligner sur les États-Unis ou sur la Chine en cas de conflit à propos de Taïwan.Contrairement à ses mots durs sur le voyage d’Emmanuel Macron en Chine, Donald Trump a fait l'éloge de Xi Jinping en le qualifiant d’"homme brillant". "Il n'y a personne comme ça: le look, l’intelligence, le tout", a-t-il ajouté.

france

états-unis

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donald trump, emmanuel macron, international, france, états-unis, chine, xi jinping