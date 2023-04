https://fr.sputniknews.africa/20230406/malgre-la-pression-occidentale-lafrique-est-prete-a-travailler-dans-le-domaine-economique-russe-1058421231.html

Malgré la pression occidentale, l’Afrique est prête à travailler dans le domaine économique russe

Au cours d’un entretien avec Sputnik, le président de l’Afrocom a indiqué que la coopération Russie-Afrique ne devait pas s’arrêter au niveau actuel, d’autant... 06.04.2023, Sputnik Afrique

Sergueï Lavrov a déclaré le 4 avril que l’Occident déployait tous ses efforts pour empêcher les pays africains de participer au sommet Russie-Afrique en juillet prochain. Malgré cela, la communauté africaine d’affaires est prête à travailler dans le domaine économique russe. C’est ce qu’a déclaré le 5 avril à Sputnik Igor Morozov, président du Comité russe de coordination pour la coopération économique avec les pays africains (Afrocom), lors du Congrès africain international qui se tient à Moscou les 5 et 6 avril.Il a également rappelé la conférence Russie-Afrique, qui s’est tenue les 19 et 20 mars à Moscou. La grande majorité des parlementaires africains y sont venusL’interaction dans le domaine économiqueEt, selon le président d’Afrocom, cette coopération Russie-Afrique ne doit pas s’arrêter au niveau déjà atteint:Par conséquent, les succès déjà obtenus ainsi que le travail réalisé par Afrocom et d'autres organisations publiques économiques ces trois dernières années ont fondé "la base de la prochaine percée, qui aura sans aucun doute lieu après le forum Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg".Paiements en monnaies nationalesEn outre, alors que la Russie a déjà des règlements en monnaies nationales avec un certain nombre de pays, il a estimé que dès cette année, la banque centrale russe travaillerait avec un grand nombre de banques centrales d’Afrique.D’après lui, les parties mentionnées parviendront à un certain format de compensation, qui permettra d’effectuer des paiements et de créer cette formule d’équilibre entre la monnaie nationale de l’un ou l’autre pays africain et le rouble russe.Les Africains espèrent aussi un partenariat avec Moscou, et dans ce sens, M.Morozov a évoqué une formule harmonieuse et mutuellement bénéfique.

