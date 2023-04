https://fr.sputniknews.africa/20230404/vers-un-commerce-direct-entre-la-russie-et-lafrique-un-autre-contrecoup-des-sanctions-1058400661.html

Vers un commerce direct entre la Russie et l’Afrique: un autre contrecoup des sanctions

Vers un commerce direct entre la Russie et l’Afrique: un autre contrecoup des sanctions

Les produits alimentaires, les solutions dans l’énergie et les infrastructures pourraient devenir des vecteurs majeurs d’exportations russes en Afrique, estime... 04.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-04T14:02+0200

2023-04-04T14:02+0200

2023-04-04T14:02+0200

afrique

afrique subsaharienne

russie

commerce

énergie

infrastructure

logistique

agroalimentaire

exportations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/01/1045291113_0:393:1920:1473_1920x0_80_0_0_adfdb891346d43593bbd91aca8c176d7.jpg

Les sanctions occidentales poussent la Russie au commerce direct avec les pays africains, a récemment fait savoir le ministère russe des Affaires étrangères. Quelles exportations russes pourraient être les plus demandées en Afrique? Interrogée par Sputnik, Lora Tchkonia, experte des études africaines et moyen-orientales auprès de l’université russe de MGIMO, dresse trois vecteurs clés.Tout d’abord, les produits agroalimentaires, des engrais aux céréales, et ensuite les solutions énergétiques.Le troisième vecteur d’exportation est lié aux infrastructures. L’absence d’infrastructures est le principal obstacle au développement du continent, rappelle-t-elle.Des défis à releverBien que "l’Afrique soit un continent de potentiel", l’experte pointe les "très grands défis et problèmes" auxquels le continent reste confronté. Ainsi, les pays africains ont besoin "de technologies abordables, peu coûteuses et de haute qualité qui peuvent être utilisées dès maintenant".Les défis principaux sont liés à la gestion des flux financiers et logistiques, continue-t-elle. Lora Tchkonia préconise la possibilité de transférer directement de l’argent "via des institutions financières interconnectées aux systèmes de paiement des uns et des autres". De plus, quand les banques russes arriveront sur le continent, la transition vers les règlements en monnaies nationales pourra devenir possible.Le deuxième point est la logistique.

afrique

afrique subsaharienne

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, russie, commerce, énergie, infrastructure, logistique, agroalimentaire, exportations