https://fr.sputniknews.africa/20230404/ces-armes-occidentales-eliminees-en-ukraine-depuis-le-debut-de-lannee-1058403175.html

Ces systèmes d'artillerie occidentaux éliminés en Ukraine depuis le début de l’année

Ces systèmes d'artillerie occidentaux éliminés en Ukraine depuis le début de l’année

Les forces armées russes ont anéanti des dizaines de systèmes d'artillerie US depuis janvier 2023 lors de l’opération spéciale, rapporte le ministère russe de... 04.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-04T15:58+0200

2023-04-04T15:58+0200

2023-04-04T16:53+0200

donbass. opération russe

otan

m142 himars

m777 (obusier)

ukraine

russie

armes

opération militaire

sergueï choïgou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/1f/1057775857_0:0:3159:1776_1920x0_80_0_0_dc031e8423625836cc4980abc3d14675.jpg

La Russie poursuit ses efforts visant à éliminer les armes livrées à l’Ukraine par ses alliés occidentaux, lesquelles ont été désignées par Moscou comme "une cible légitime". Parmi toutes ces armes, en trois mois, l’armée russe a notamment détruit plus d’une centaine de systèmes d'artillerie.En plus de cela, une trentaine de canons automoteurs en provenance de plusieurs pays européens ont été anéantis. D’après Sergueï Choïgou, ce sont des armes de production polonaise, allemande, française et tchèque.La Russie a également réalisé des tirs de haute précision contre des infrastructures militaires, poursuit le ministre. Par conséquent, la production de plusieurs armements ukrainiens a été perturbée, ainsi que l’approvisionnement des forces armées de Kiev en munitions et en carburant, a précisé M.Choïgou.Avertissements russesPrécédemment, la Russie avait envoyé aux pays de l’Otan une note de protestation en ce qui concernait les livraisons d’armements à l’Ukraine. Le chef de la diplomatie russe notait que toute marchandise qui contient des armes à destination de l’Ukraine constituerait "une cible légitime" pour la Russie. Moscou a aussi mis en garde l’Otan qui "jouait [ainsi] avec le feu".De son côté, le Kremlin soulignait que le gonflement de l’Ukraine en armements ne contribuait pas aux succès des pourparlers russo-ukrainiens et n’aurait qu’un effet négatif.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

otan, m142 himars, m777 (obusier), ukraine, russie, armes, opération militaire, sergueï choïgou