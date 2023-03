https://fr.sputniknews.africa/20230317/des-soldats-russes-sentrainent-a-detruire-les-chars-de-lotan---video-1058220263.html

Des soldats russes s’entraînent à détruire les chars de l’Otan - vidéo

Des soldats russes s’entraînent à détruire les chars de l’Otan - vidéo

L’armée russe se voit obligée d’apprendre à détruire le matériel militaire moderne fourni à l’Ukraine par des pays membres de l’Otan. Le ministère de la... 17.03.2023, Sputnik Afrique

Des équipages de chars russes T-90M s’entraînent à détruire en Ukraine les chars de l’Otan: les M1 Abrams américains, les Leopard 2 allemands et les Challenger 2 britanniques, comme le montre une vidéo publiée par la Défense russe.La vidéo montre notamment des exercices pratiques de tankistes sur un polygone.L’Otan participe au conflitFin janvier, sous pression de ses partenaires de l’Otan, Berlin a déclaré s’apprêter à fournir à Kiev des Leopard 2 et à autoriser d’autres pays en possédant à lui en fournir à leur tour. Le premier lot devrait comprendre 14 chars de la Bundeswehr. Les États-Unis ont annoncé l’envoi à l’Ukraine de 31 chars Abrams. La livraison devrait cependant durer plusieurs mois, a précisé la Maison-Blanche.Pour Moscou, tout fret contenant du matériel militaire pour Kiev sera "une cible légitime", comme l’a souligné le chef de la diplomatie russe. Selon lui, les États-Unis et l’Otan participent directement au conflit en Ukraine. Et ce, non seulement en fournissant des armes, mais aussi en formant des spécialistes ukrainiens en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et dans d’autres pays.

