Les chars britanniques "vont brûler comme les autres" en Ukraine, annonce le Kremlin

Les chars britanniques "vont brûler comme les autres" en Ukraine, annonce le Kremlin

Le Kremlin a indiqué que les chars britanniques qui devraient bientôt être livrés à l'armée ukrainienne seraient anéantis, tout "comme les autres". Et de... 16.01.2023, Sputnik Afrique

Les chars britanniques promis à l’Ukraine seront détruits comme les autres, a déclaré le porte-parole du Président russe.En effet, 14 chars lourds Challenger 2 devraient être fournis à Kiev dans les deux prochaines semaines.La Russie condamne les projets de l’Occident de fournir des blindés lourds à Kiev, poursuit le porte-parole de Vladimir Poutine. Selon lui, ces actions sont susceptibles de "faire traîner cette histoire et de causer plus de malheurs à l’Ukraine". Prochaines livraisonsAprès des mois d’hésitation, Londres a promis le 14 janvier cette livraison qui reflète une ambition "d'intensifier son soutien à l'Ukraine", a fait savoir le Premier ministre Rishi Sunak.Le Royaume-Uni est ainsi devenu le premier pays à s'engager à envoyer en Ukraine ce type de blindés. La France et l’Allemagne ont récemment annoncé la fourniture de chars d'infanterie ou de reconnaissance, plus légers. Washington a également approuvé un transfert pour un total de 3 milliards de dollars. Parmi ces armes figurent 50 véhicules de combat Bradley, des dizaines d’autres véhicules blindés et des systèmes de défense antiaérienne Patriot, ainsi que des obusiers motorisés.

