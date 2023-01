https://fr.sputniknews.africa/20230115/londres-livrera-ses-chars-lourds-a-kiev-on-ne-peut-pas-eteindre-un-incendie-avec-de-lessence-1057596913.html

Londres livrera ses chars lourds à Kiev: "On ne peut pas éteindre un incendie avec de l'essence"

Les livraisons à l’Ukraine de chars britanniques Challenger 2 va intensifier les hostilités, mais ne pourra pas renverser la situation sur le champ de... 15.01.2023, Sputnik Afrique

La mission russe à Londres a réagi à l’annonce de l’envoi par le Royaume-Uni de Challenger 2, les premiers chars lourds de fabrication occidentale à destination de Kiev.Une telle décision montre ainsi la volonté de Londres de "prolonger la confrontation" et témoigne de son "implication manifeste dans le conflit".La décision britanniqueAprès des mois d’hésitation, le Royaume-Uni a promis le 14 janvier la livraison "dans les prochaines semaines" de 14 chars lourds Challenger 2 à l'Ukraine.Cette livraison reflète "l'ambition du Royaume-Uni d'intensifier son soutien à l'Ukraine", a fait savoir le Premier ministre Rishi Sunak.Le Royaume-Uni est ainsi devenu le premier pays à s'engager à envoyer en Ukraine ce type de blindés. La France et l’Allemagne ont récemment annoncé la fourniture de chars d'infanterie ou de reconnaissance, plus légers.

