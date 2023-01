https://fr.sputniknews.africa/20230107/voici-quelles-armes-recevra-lukraine-grace-a-une-nouvelle-aide-militaire-de-washington--1057524254.html

Voici quelles armes recevra l’Ukraine grâce à une nouvelle aide militaire de Washington

07.01.2023

Les États-Unis ont annoncé le 6 janvier une nouvelle aide militaire majeure à l’Ukraine. Elle est évaluée à plus de trois milliards de dollars, dont 2,85 milliards d’armements tirés des stocks nationaux et 225 millions de commandes à l’industrie de la défense, selon une annonce du ministère de la Défense.Ainsi, Washington va donner à Kiev 4.000 missiles air-sol Zuni non guidés à courte portée, a déclaré Laura Cooper, vice-secrétaire adjointe de la Défense, chargée de la Russie au Pentagone, lors d’un point de presse. Ils peuvent être montés sur des hélicoptères.De plus, cette tranche d’aide militaire comprend 18 obusiers automoteurs de 155 mm connus sous le nom de système Paladin. Les États-Unis les transfèrent pour la première fois, a-t-elle noté en soulignant que ce paquet se compose en grande partie de moyens d’artillerie.Comme l'a indiqué Mme Cooper, Washington fournit également 36 obusiers remorqués supplémentaires de 105 mm.Entre autres, l’Ukraine va recevoir 50 véhicules de combat d’infanterie Bradley de type M2-A2.Prolongation du conflitDans le contexte de l'opération spéciale russe en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés de l'Otan continuent de soutenir Kiev en fournissant des armes pour un montant de plusieurs dizaines de milliards de dollars.Au total, les dépenses militaires conjointes de l’Alliance ont augmenté de 350 milliards par rapport à 2014, a noté son secrétaire général.Moscou, pour sa part, a déclaré à plusieurs reprises que ces livraisons occidentales ne font que prolonger le conflit.En outre, le ministre russe des Affaires étrangères a prévenu que toute cargaison d’armes pour les forces armées ukrainiennes serait une cible légitime.

