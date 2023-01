https://fr.sputniknews.africa/20230106/laide-de-washington-a-kiev-fait-souffrir-le-peuple-ukrainien-selon-un-professeur-americain-1057517996.html

L’aide de Washington à Kiev fait souffrir le peuple ukrainien, selon un professeur américain

Le soutien militaire des États-Unis transforme l’Ukraine en État en faillite et contribue à la souffrance du peuple ukrainien, estime le professeur Dan... 06.01.2023, Sputnik Afrique

L’implication des États-Unis dans le conflit en Ukraine aura de graves conséquences pour les deux pays aussi bien que pour le monde entier, estime le professeur Dan Steinboc qui dresse un parallèle entre la situation actuelle et la guerre du Vietnam.L’endettement de l’UkraineLe professeur rappelle que fin octobre la Commission européenne et les autorités ukrainiennes ont estimé que l'invasion russe avait causé plus de 97 milliards de dollars de dommages directs à l'Ukraine et que la reconstruction du pays pourrait coûter 350 milliards de dollars.Dans cette situation difficile pour l’Ukraine, l’aide militaire et financière que Washington a accordée à Kiev a atteint depuis le début de l’opération spéciale russe 68 milliards de dollars, sans compter 38 milliards que l’administration américaine envisage d’envoyer prochainement.Quant à l’aide provenant des autres pays, elle s'élève à 41,4 milliards de dollars. L’aide internationale totale atteint pour le moment plus de 110 milliards de dollars et représente plus de la moitié du PIB de l'Ukraine avant la guerre (200 milliards de dollars).En effet, alors que les médias internationaux vantaient les succès militaires de l'Ukraine, en termes annuels, le PIB réel du pays a baissé de plus de 35% au troisième trimestre de 2022, c’est-à-dire avant les attaques massives de l’armée russe contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, rappelle Dan Steinboc. À cela s’ajoutent les déplacements massifs de population et son appauvrissement rapide. Compte tenu de ces facteurs, l’Ukraine est incapable de sortir des dettes dans lesquelles elle s’est plongée.Les risques américains et mondiauxQuant aux États-Unis, fin 2022, la dette publique américaine aurait atteint 98% du PIB. Selon les pronostics du Bureau du budget du Congrès américain, la dette en pourcentage du PIB va commencer à augmenter en 2024, devrait dépasser son niveau historique en 2031 (où elle atteindra 107%) et devrait continuer de grimper par la suite pour atteindre 185% du PIB en 2052.

