https://fr.sputniknews.africa/20230403/nouvelle-politique-exterieure-russe-quels-avantages-pour-moscou-et-lafrique-1058395458.html

Nouvelle politique extérieure russe: quels avantages pour Moscou et l’Afrique?

Nouvelle politique extérieure russe: quels avantages pour Moscou et l’Afrique?

La Russie mise sur le développement des relations avec l’Afrique, d’après son Concept actualisé de la politique étrangère. Interrogé par Sputnik, un expert... 03.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-03T19:19+0200

2023-04-03T19:19+0200

2023-04-03T19:21+0200

afrique

russie

opinion

politique

brics

occident

partenariat

coopération

industrie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/04/03/1058395001_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_2df517cc2d0fc85f909771f12ab654f5.jpg

La Russie cherche à détrôner l’Occident par le renforcement de ses liens avec d’autres parties du monde dont l’Afrique, a estimé auprès de Sputnik Afrique Dr Bakary Traoré, expert en relations internationales et en géopolitique à la Mission d'appui à la refondation de l'État (MARE) du Mali.En présentant l’Occident comme "une menace existentielle", Moscou se donne un but de "contrecarrer, sinon éliminer la domination des Occidentaux", a-t-il communiqué.Possibles gains pour le continent noirL’intensification des relations russes avec les pays africains figure comme l’une des stratégies clés de cette nouvelle politique extérieure, présentée le 31 mars. Selon M.Traoré, cela permettrait de leur "offrir une source de diversification de leur partenariat" en fonction de leurs besoins.Selon lui, ce sont notamment les accords de coopération avec les institutions de Bretton Woods [accords économiques définis en 1944 qui dessinent les grandes lignes du système financier internationale, ndlr] et ceux de coopération d'endettement, qui ont porté atteinte à la prolifération de l’économie africaine.Vers une autonomie industrielleL’Afrique pourrait ainsi bénéficier d’un "partenariat gagnant-gagnant basé sur un transfert des technologies", grâce auxquelles elle pourra exploiter ses propres ressources. Des démarches qui ont déjà eu lieu dans les années 1960, lorsque l’Union soviétique y a fourni un large appui industriel, rappelle l’expert.De son côté, Moscou pourrait accéder à la richesse des matières premières africaines, note-t-il.Épanouissement des BRICSD’un point de vue plus large, la nouvelle doctrine russe accélérera la montée en puissance des BRICS qui pèseront sur la scène internationale, prévoit M.Traoré. Ce groupe qui comprend pour l’heure cinq États (le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud) a déjà tendance à s’élargir. Au moins 16 pays souhaitent y adhérer dont l’Algérie, l’Égypte et l’Iran, précisait fin mars la diplomatie russe.Le groupe va "créer une sorte d'effet boule de neige pour développer un réseau diplomatique qui va s'étendre à d'autres continents, à d'autres États".Il a aussi cité le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, ainsi que la Turquie, l’Arabie saoudite, le Venezuela, Cuba, le Nicaragua.Une influence qui a tout pour développer le multilatéralisme car les BRICS plaident "pour la refondation des organisations internationales" dont le Conseil de sécurité de l’Onu et, du côté économique, les institutions de Bretton Woods.Ces initiatives ont de fortes chances de réussir, ce qui serait "bénéfique pour tous les États du monde", a résumé l’expert.Fin de l’unilatéralismePour lui, cette nouvelle politique russe pourrait mettre un terme au monde unipolaire dont l’expansion a entraîné des conséquences "catastrophiques tant en Asie qu'en Afrique". À titre d’exemple, il a cité l’invasion américaine de l’Irak "pour faire chuter" les pouvoirs de l’époque et le cas de la Libye. Le Conseil de sécurité de l’Onu a été instrumentalisé par l’Occident pour renverser Mouammar Kadhafi.

afrique

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, opinion, politique, brics, occident, partenariat, coopération, industrie