Nouvelle politique extérieure de Moscou: voici le programme concernant l'Afrique

au soutien de la souveraineté et de l'indépendance des États africains intéressés, y compris en prêtant assistance dans les domaines de sécurité, incluant la sécurité alimentaire et énergétique, de coopération militaire et technique;

à l'aide au règlement et à la liquidation des conséquences des conflits armés, surtout internationaux et ethniques, en Afrique, soutenant le rôle leader des États africains dans ces efforts et en partant du principe formulés par eux-mêmes de "solution africaine aux problèmes africains";

au renforcement et à l'approfondissement de l'interaction russo-africaine dans différents domaines sur une base bilatérale et multilatérale, avant tout dans le cadre de l'Union africaine et du Forum de partenariat Russie-Afrique;

à l'augmentation des échanges commerciaux et des investissements avec les États africains et les structures d'intégration d'Afrique (avant tout la zone de libre-échange continentale africaine, la Banque africaine d'import-export et d'autres organisations sous-régionales majeures);