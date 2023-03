https://fr.sputniknews.africa/20230331/la-russie-rend-publique-sa-nouvelle-politique-exterieure-1058368306.html

La Russie rend publique sa nouvelle politique extérieure

La Russie rend publique sa nouvelle politique extérieure

Le site du Kremlin vient de publier le Concept actualisé de la politique étrangère de la Fédération de Russie. Parmi ses principales thèses, la contribution au... 31.03.2023, Sputnik Afrique

Sputnik vous présente les principales thèses du Concept actualisé de la politique étrangère russe.La nouvelle conception de la politique étrangère russe a été ajustée en raison de changements fondamentaux dans la vie internationale, a expliqué Vladimir Poutine lors d'une réunion avec les membres permanents du Conseil de sécurité.La Russie et l'OccidentSelon sa nouvelle politique étrangère, la Russie ne se considère pas comme un ennemi de l'Occident, ne s'en isole pas et n'a pas d'intentions hostiles à son égard.En outre, la Russie cherche à atteindre ses objectifs stratégiques en contrecarrant "l'activité antirusse des États étrangers et de leurs formations".Moscou visera aussi à créer des conditions par lesquelles tout État renonce à des "ambitions néo-coloniales et hégémoniques"".Dans la nouvelle conception de sa politique étrangère, la Russie défend aussi le renforcement du potentiel et l'accroissement du rôle sur la scène mondiale de l'Organisation de coopération de Shanghaï (OCS), des BRICS, de la Communauté des États indépendants (CEI) et de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC).L'échelle internationale et l'AfriqueLa Russie souhaite donner la priorité au développement de la coopération avec l'Iran, la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Égypte, ainsi qu'au soutien à la Syrie.Le renforcement de la coopération avec l'Amérique latine et le soutien aux pays africains joueront aussi un rôle important dans la nouvelle conception de la politique étrangère russe.Elle vise ainsi à "contribuer à la poursuite du développement de l'Afrique en tant que centre distinct et influent du développement mondial" et à l'assurance de "la souveraineté et [de] l'indépendance des États africains intéressés, notamment via l'assistance dans les domaines de la sécurité, dont l'alimentation et la sécurité énergétique et la coopération technique et militaire".La Russie vise en outre une solution pacifique aux problèmes internationaux dans l'Arctique et à contrecarrer, à l'échelle internationale, la politique visant à tracer des lignes de division dans la région Asie-Pacifique.Selon la nouvelle conception de sa politique étrangère, la Russie se garde le pouvoir d'utiliser les forces armées pour repousser et empêcher une attaque armée contre elle-même ou ses alliés.

