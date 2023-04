https://fr.sputniknews.africa/20230401/les-etats-unis-utilisent-le-dollar-pour-punir-les-pays-qui-ne-les-suivent-pas-selon-un-economiste-1058376417.html

Les États-Unis utilisent le dollar "pour punir les pays qui ne les suivent pas", selon un économiste

Washington risque de payer son utilisation politique du dollar, alors que des devises comme le yuan contestent son monopole sur les marchés, explique à Sputnik... 01.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-01T15:58+0200

Les États-Unis sont-ils en train de payer leur instrumentalisation abusive du dollar? Alors que le yuan chinois commence à se faire une place dans les échanges bilatéraux et même sur les marchés de l’énergie, l’économiste Chris Devonshire-Ellis rappelle à Sputnik que les Américains se sont longtemps servis de leur devise comme d’une arme.La Russie a notamment vu ses réserves mondiales de dollars détenues à l'étranger gelées par les États-Unis, rappelle l’économiste du cabinet de conseil Dezan Shira & Associates. Washington n’a en outre pas hésité à instrumentaliser le système SWIFT, faisant pression pour que la Russie en soit exclue. Un détournement politique manifeste puisque le réseau a avant tout été créé pour lutter contre le blanchiment d'argent et le trafic de drogue, souligne Chris Devonshire-Ellis.Le yuan monte en puissanceLes dérives politiques et les sanctions liées au dollar ont donc "accéléré l’utilisation de monnaies alternatives", ajoute encore Chris Devonshire-Ellis. Parmi ces dernières, le yuan chinois se taille une place de choix, y compris sur les marchés de l’énergie. Fin mars, la Chine a d’ailleurs acheté environ 68.000 tonnes de gaz naturel liquéfié aux Émirats arabes unis, en payant pour la première fois en yuan.Ces nouveaux développements n’affecteront pas forcément l’économie américaine mais donnent un coup de canif dans le monopole du dollar, explique l’économiste.De nombreux pays ont signé des accords avec Pékin pour utiliser leur monnaie nationale dans les échanges bilatéraux, appuie l’économiste. Le Brésil et la Chine ont notamment signé un accord en ce sens, pour commercer en yuan et en réal au détriment du dollar. Le commerce entre les deux pays pèse 163 milliards de dollars par an.La Russie a également encouragé les pays africains à secouer le joug du dollar pour s’intéresser au yuan. Moscou a déjà mis en pratique cette stratégie, puisque deux tiers du commerce russo-chinois se font déjà en roubles et en yuans.

