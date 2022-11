https://fr.sputniknews.africa/20221107/les-echanges-russo-chinois-battent-un-nouveau-record-1056743100.html

Les échanges russo-chinois battent un nouveau record

Les échanges russo-chinois battent un nouveau record

Les restrictions imposées sur les activités russes par l'Occident sur fond de conflit en Ukraine favorisent on ne peut plus les échanges avec les pays d'Asie... 07.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-07T08:55+0100

2022-11-07T08:55+0100

2022-11-07T08:55+0100

chine

russie

échanges

échanges commerciaux

économie

relations économiques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101514/37/1015143713_0:65:3526:2048_1920x0_80_0_0_e7abac3e02170fe693dfb296423d5b26.jpg

Sur fond de sanctions antirusses occidentales de plus en plus nombreuses, le commerce russo-chinois ne cesse de croître. Les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine ont ainsi augmenté de 33% au cours des dix premiers mois de 2022 pour atteindre un chiffre record de 153,938 milliards de dollars. En témoignent les données de l'Administration générale des douanes de Chine rendues publiques ce lundi.Pékin a importé en Russie durant cette période des marchandises pour un montant de 59,596 milliards de dollars, soit 12,8% de plus que sur la même période de 2021. Les exportations russes vers la Chine ont augmenté de 49,9%, se chiffrant à 94,342 milliards de dollars.En octobre, les chiffres d'affaires ont atteint 17,637 milliards de dollars. Les exportations russes vers la Chine se sont chiffrées à 10,23 milliards, contre 7,4 milliards pour les importations de marchandises chinoises en Russie.Fin 2021, les échanges russo-chinois se sont accrus de 35,8%, en établissant un chiffre record de 146,887 milliards de dollars.Une destination privilégiéeLes Présidents de Russie et de Chine avaient formulé comme tâche de doubler les échanges bilatéraux pour les porter à 200 milliards de dollars par an d'ici à 2024. La cible des 100 milliards de dollars a été atteinte en 2018. À l'issue des pourparlers entre Vladimir Poutine et Xi Jinping à Pékin le 4 février, ce dernier a posé un nouvel objectif de 250 milliards de dollars par an.La structure des exportations russes a dû changer avec l'imposition incessante de nombreuses sanctions sévères contre Moscou depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine. L'un des partenaires privilégiés de la Russie est désormais la Chine, qui achète notamment du charbon, dont l'UE a prohibé les importations.La Russie est également devenue le principal fournisseur de pétrole de Pékin, dépassant l'Arabie saoudite. Les livraisons de gaz du géant russe Gazprom vers la Chine ont augmenté de plus de 60% en 2022.

chine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

chine, russie, échanges, échanges commerciaux, économie, relations économiques