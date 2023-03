https://fr.sputniknews.africa/20230331/un-diplomate-congolais-commente-la-nouvelle-doctrine-de-politique-etrangere-russe-1058373020.html

Un diplomate congolais commente la nouvelle doctrine de politique étrangère russe

Un diplomate congolais commente la nouvelle doctrine de politique étrangère russe

Les nouveaux partenariats que l’Afrique tisse avec la Russie s’éloignent des schémas de l’Occident, qui a pillé le continent pendant des siècles, explique à... 31.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-31T20:33+0200

2023-03-31T20:33+0200

2023-03-31T21:11+0200

international

afrique

colonialisme

néo-colonialisme

occident

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/14/1053523250_0:0:3152:1773_1920x0_80_0_0_ab576cdad9a34dee5e90a5b4775de3fa.jpg

Pas la même musique. Alors que Moscou a déclaré vouloir offrir plus de place à l’Afrique dans sa nouvelle doctrine de politique étrangère, les coopérations entre les deux parties seront sans doute plus fructueuses qu’avec les Occidentaux, affirme à Sputnik Jean Bosco Kiang, premier conseiller politique et diplomatique à l’ambassade du Congo en Russie.Européens et Américains se sont en effet contentés de piller le continent pendant des décennies, exploitant les sous-sols et imposant les leaders africains de leurs choix, sans rien offrir en retour, souligne le responsable.L’Afrique peut en profiterLe resserrement des liens avec Moscou peut au contraire constituer une chance pour l’Afrique, affirme encore le diplomate. La Russie possède en particulier un "potentiel énorme en matière sécuritaire", assure-t-il, qu’elle déploie d’ailleurs pour aider à lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Mais sur un plan économique, l’Afrique pourrait aussi tirer profit des partenariats russes.Ce 31 mars, le Président russe Vladimir Poutine avait présenté la nouvelle doctrine du pays en matière de politique étrangère. Un document de 40 pages, qui préconise notamment d’accorder une large place aux partenaires africains.Une stratégie qui semble aussi séduire côté chinois. Fin mars, les Présidents chinois et russe s’étaient notamment dits favorables à la participation de l’Union africaine au prochain G20. Moscou soutient également le commerce avec l’Afrique en yuan, pour tenter de secouer le monopole du dollar.

afrique

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique, colonialisme, néo-colonialisme, occident, opinion