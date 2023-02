https://fr.sputniknews.africa/20230220/ndjamena-et-moscou-ensemble-contre-le-terrorisme-1057966842.html

N'Djamena et Moscou, ensemble contre le terrorisme?

La Russie et le Tchad devraient signer un accord sur la lutte antiterroriste conjointe qui comporterait des "points correspondant aux nouveaux défis". C'est ce... 20.02.2023, Sputnik Afrique

Le Tchad a besoin de l'aide russe dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré à Sputnik le ministre des Affaires étrangères de ce pays Mahamat Saleh Annadif.Lors de sa récente tournée en Afrique, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov avait déclaré que Moscou aiderait les pays du Sahara-Sahel, y compris le Tchad, en vue de combattre le terrorisme.Envoyer des étudiants en RussiePour le ministre, ce sont la lutte contre le terrorisme et la formation de spécialistes tchadiens en Russie qui constituent les principales tâches de la coopération bilatérale.Moscou et N'Djamena devraient, selon lui, signer un accord sur la lutte antiterroriste conjointe qui comporterait des "points correspondant aux nouveaux défis".Le Tchad espère également poursuivre la coopération avec la Russie dans le domaine militaro-technique, a ajouté Mahamat Saleh Annadif.La situation dans le pays reste tendue en raison des groupes armés agissant à ses frontières. Des militaires tchadiens participent notamment à la lutte contre le groupe islamiste radical Boko Haram* sur les territoires du Cameroun, du Nigeria et du Niger.* Organisation terroriste interdite en Russie

