https://fr.sputniknews.africa/20230327/la-livraison-par-loccident-dobus-a-luranium-appauvri-est-un-crime-contre-le-peuple-ukrainien-1058327239.html

"La livraison par l’Occident d’obus à l’uranium appauvri est un crime contre le peuple ukrainien"

"La livraison par l’Occident d’obus à l’uranium appauvri est un crime contre le peuple ukrainien"

La ministre serbe de la Santé a lancé un appel aux Ukrainiens pour qu’ils ne permettent pas d’utiliser des obus à l’uranium appauvri dans leur pays, après que... 27.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-27T09:57+0200

2023-03-27T09:57+0200

2023-03-27T09:57+0200

opinion

international

serbie

bombardements sur la yougoslavie (1999)

uranium appauvri

russie

royaume-uni

ukraine

livraisons d'armes

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103317/47/1033174714_0:163:3105:1909_1920x0_80_0_0_86e6335a14a850c98bd2ebc3230cf9d4.jpg

Alors que Londres a annoncé qu’il fournirait à Kiev des munitions à l’uranium appauvri, la ministre serbe de la Santé exhorte dans une interview accordée à Sputnik les Ukrainiens à ne pas autoriser l’utilisation d’armes de ce type dans leur pays.Selon Danica Grujičić, la livraison occidentale de ces obus est avant tout un crime contre le peuple ukrainien.Des conséquences néfastesLa médecin est aussi revenue sur les impacts graves des bombardements otaniens auprès de la population en l’espace de plus de 20 ans:Cependant, ce n'est qu'une partie du problème, selon elle.En outre, Mme Grujičić a noté qu’après ces frappes non seulement le nombre de tumeurs a augmenté, mais celles-ci ont commencé à modifier leur biologie.Parlant de la décision de Londres de livrer à Kiev des munitions à l’uranium appauvri, elle a indiqué que ceux qui pensent que cette substance n’est pas dangereuse "sont soit très stupides, soit très arrogants, soit ils ne savent vraiment rien"."L'hypocrisie de l'Occident"Selon la médecin, les pays occidentaux mènent un double jeu en niant la toxiсité de cette substance:Autrement dit, "l'hypocrisie de l'Occident a vraiment atteint un sommet ces dernières années et, en tant que médecin, j'en ai marre de tout ce qu'ils font", s’est-elle indignée.De plus, Mme Grujičić a qualifié de "pire forme de fascisme" le fait que l’Occident voulait polluer le monde avec cette substance:

serbie

russie

royaume-uni

ukraine

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, international, serbie, bombardements sur la yougoslavie (1999), uranium appauvri, russie, royaume-uni, ukraine, livraisons d'armes, occident