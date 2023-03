https://fr.sputniknews.africa/20230325/comment-la-paix-et-la-democratie-ont-ete-introduites-par-lotan-en-yougoslavie-en-1999-1058312910.html

Comment "la paix et la démocratie" ont été introduites par l’Otan en Yougoslavie en 1999

Le 24 mars 1999, les forces de l’Otan commençaient leur intervention militaire sur le territoire souverain de la Yougoslavie qui a duré 78 jours. Selon des... 25.03.2023, Sputnik Afrique

L'opération militaire de l’Otan baptisée Force alliée a été lancée le 24 mars 1999. Des accusations portées contre Belgrade de procéder à un nettoyage ethnique contre la population albanaise du Kosovo ont servi de prétexte pour des frappes aériennes massives. Or, le Conseil de sécurité de l'Onu n'a pas autorisé le bombardement de la Yougoslavie.Les experts qualifient les actions de l'Alliance de violation flagrante du droit international, alors que des dirigeants et des responsables des pays membres de l’Otan, comme le chancelier allemand Gerhard Schröder, parlaient d’une voie "pacifique" pour le règlement du conflit kosovar.Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, structure onusienne, a par la suite jugé que toutes ces attaques avaient été effectuées par hasard ou suite à des provocations.ConséquencesSelon les données officielles de la République de Yougoslavie, l’opération "humanitaire" de l’Otan a fait près de 1.700 morts parmi les civils, dont 400 enfants, et près de 600 parmi les agents des forces de l’ordre. Près d’un million de personnes ont été privées d’eau, 500.000 sont restées sans travail et des milliers sans abri.En outre, selon des avocats serbes, l’Alliance a largué au moins 10 tonnes d’uranium appauvri sur le sol de la République. Cela a entraîné une augmentation des cancers en Serbie, selon la ministre serbe de la Santé Danica Grujičić. Elle a qualifié ces actes d’"expérience inhumaine" et de "catastrophe écologique régionale".

