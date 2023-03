https://fr.sputniknews.africa/20230323/securite-alimentaire-mondiale-la-finlande-lache-du-lest-sur-les-engrais-russes-1058298491.html

Sécurité alimentaire mondiale: la Finlande lâche du lest sur les engrais russes

Sécurité alimentaire mondiale: la Finlande lâche du lest sur les engrais russes

La Finlande a autorisé une cargaison russe à quitter l’un de ses ports, invoquant la sécurité alimentaire mondiale. Des milliers de tonnes de fertilisants... 23.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-23T16:43+0100

2023-03-23T16:43+0100

2023-03-23T16:43+0100

international

finlande

engrais

sanctions

sanctions antirusses

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0c/1056801443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fcab5ff9ac7947a4fcb42930e0890ef2.jpg

La voix de la raison. La Finlande a décidé de faire des concessions sur les engrais russes, en autorisant une cargaison de fertilisants à sortir du port de Kotka, dans le sud du pays. Bloquées en raison des sanctions, les produits ont finalement été autorisés à voyager, car elles seront "envoyés dans un pays tiers pour promouvoir la sécurité alimentaire", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. L’acheteur a obtenu une dérogation.La diplomatie finlandaise a précisé que les sanctions de l’UE n’empêchaient pas l’importation d’engrais russes ou leur transit par un membre des Vingt-Sept, à l’exception des engrais potassiques. Il est néanmoins possible de geler les avoirs et ressources de personnalités figurant sur la liste des sanctions.Engrais russes entravésAprès un premier cafouillage lors de son septième paquet de sanctions contre la Russie, l’UE avait finalement décidé de ne pas faire peser de restrictions sur les engrais, exception faite des potasses. Un engagement tout théorique, puisque des milliers de tonnes de fertilisants russes restent malgré tout coincés dans les ports européens, en particuliers dans les pays baltes.Des blocages d’autant plus coupables que Moscou a proposé à plusieurs reprises d’offrir gracieusement ces engrais coincés en Europe aux pays dans le besoin. Le Président russe, Vladimir Poutine, avait d’ailleurs fustigé "le cynisme" des Européens sur la question, lesquels ne refusent pas simplement aux entreprises russes de travailler, mais s’opposent même aux livraisons gratuites vers l’Afrique.L’Onu s’est également émue de ces blocages d’engrais en Europe et a tenté de faire entendre raison aux Vingt-Sept. Les Nations unies s’étaient notamment engagées dans les négociations pour qu’une cargaison coincée aux Pays-Bas soit envoyée au Malawi. En septembre, le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, expliquait déjà à Sputnik qu’il était difficile de faire avancer les négociations avec les partenaires européens.

finlande

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, finlande, engrais, sanctions, sanctions antirusses