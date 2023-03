https://fr.sputniknews.africa/20230321/premieres-images-de-la-rencontre-officielle-entre-vladimir-poutine-et-xi-jinping-au-kremlin--1058268257.html

Premières images de la rencontre officielle entre Vladimir Poutine et Xi Jinping au Kremlin

La visite d’État de Xi Jinping a officiellement débuté ce 21 mars dans la capitale russe. Regardez le moment de son arrivée au Kremlin et sa rencontre avec... 21.03.2023, Sputnik Afrique

Les Présidents chinois et russe s’entretiennent ce 21 mars à Moscou. Voici les premières images de la visite d’État de Xi Jinping, accueilli par Vladimir Poutine au Kremlin. Le dirigeant chinois est arrivé à l'entrée principale du Grand Palais du Kremlin et a gravi l'escalier principal jusqu'au premier étage devant la haie d'honneur de la garde. Poutine et Xi Jinping se sont salués dans la salle Saint-Georges. L'orchestre a interprété les hymnes nationaux des deux pays. Des membres des délégations des deux pays étaient également présents. Les dirigeants se sont rendus dans la salle Sainte-Catherine pour des entretiens en format restreint.Première visite depuis près de quatre ans Le Président chinois est arrivé à Moscou pour une visite d’État du 20 au 22 mars. Il s’agit de sa première visite depuis près de quatre ans, et de son premier voyage officiel à l’étranger après qu’il a été réélu pour un troisième mandat. Le jour de son arrivée Xi Jinping a négocié avec Vladimir Poutine en tête-à-tête, l’entretien se poursuivant au cours d’un dîner informel. Lors de la rencontre au Kremlin, les chefs d’État ont discuté de la coopération bilatérale et de la situation en Ukraine, ainsi que du plan proposé par Pékin pour résoudre le conflit. Ce 21 mars, le dirigeant chinois a déjà eu une rencontre avec le chef du gouvernement russe, Mikhaïl Michoustine. Dans la foulée, Xi Jinping l’a invité à se rendre en Chine "cette année", ainsi que le Président russe.

