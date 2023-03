https://fr.sputniknews.africa/20230319/une-conference-parlementaire-russie-afrique-souvre-a-moscou-1058241157.html

Une conférence parlementaire Russie-Afrique s’ouvre à Moscou

Une conférence parlementaire Russie-Afrique s’ouvre à Moscou

En vue du sommet Russie-Afrique programmé pour juillet, des représentants russes et d’une quarantaine de pays africains se réunissent à Moscou pour une... 19.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-19T09:42+0100

2023-03-19T09:42+0100

2023-03-19T09:45+0100

russie

afrique

sommet

conférence

coopération

partenariat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/13/1058241294_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c4d852650aaee97b32f6305e108eabb2.jpg

La deuxième édition de la conférence parlementaire Russie-Afrique débute ce 19 mars à Moscou, à l’approche du sommet prévu en juillet.Plus d’une quarantaine de délégations parlementaires de pays du continent noir y prennent part.La conférence vise à renforcer la coopération parlementaire avec les pays africains sur fond de formation du monde multipolaire. L’un des sujets principaux est l’élaboration d’approches unifiées de la réglementation juridique dans l’économie, l’enseignement et la science, ainsi que dans le domaine de la sécurité.Parmi les participants à l’événement figurent des représentants de communautés d’experts russes et africains, des députés et des dirigeants d’organes du pouvoir exécutif, des sénateurs, ainsi que des membres de communautés d’affaires.Diverses tables rondes et discussions sont prévues, tout comme des rencontres bilatérales du président de la Douma russe, Viatcheslav Volodine, et plusieurs chefs de délégations africaines. Il s’est déjà entretenu le 17 mars avec son homologue sud-africaine Nosiviwe Mapisa-Nqakula.La conférence se tiendra les 19 et 20 mars au sein de la Douma d’État (chambre basse du Parlement russe). Sa première édition a eu lieu en 2019 dans la capitale russe.

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique, sommet, conférence, coopération, partenariat