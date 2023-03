https://fr.sputniknews.africa/20230319/lafrique-veut-etablir-dautres-defis-a-relever-avec-la-russie-selon-un-depute-de-la-rdc-1058246650.html

L’Afrique veut établir "d'autres défis à relever" avec la Russie, selon un député de la RDC

Les pays africains souhaitent coopérer avec la Russie pour bénéficier de son aide dans plusieurs domaines, a fait savoir un député congolais auprès de Sputnik, en marge de la 2e conférence parlementaire Russie-Afrique qui se tient les 19 et 20 mars à Moscou.Il s’agit notamment des domaines de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures, a-t-il précisé.À la question de savoir quelle place l’Afrique pourrait prendre dans ce nouveau monde multipolaire en formation, le parlementaire congolais a mis en valeur l’aspiration du continent à obtenir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations unies "pour que nous puissions peser de tout notre poids".Conférence Russie-AfriqueLa conférence a réuni une quarantaine de délégations de la plupart des pays africains. Elle vise à renforcer la coopération parlementaire avec les pays africains sur fond de formation d’un monde multipolaire. Une allocution de Vladimir Poutine est attendue le 20 mars.L’un des sujets principaux est l’élaboration d’approches unifiées de la réglementation juridique dans l’économie, l’enseignement et la science, ainsi que dans le domaine de la sécurité.L’événement entre dans le cadre de la préparation du deuxième sommet Russie-Afrique programmé pour fin juillet à Saint-Pétersbourg.

