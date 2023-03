https://fr.sputniknews.africa/20230319/russie-afrique-il-faut-passer-a-la-materialisation-des-projets-qui-touchent-la-vie-des-africains-1058244325.html

Russie-Afrique: "Il faut passer à la matérialisation des projets qui touchent la vie des Africains"

Russie-Afrique: "Il faut passer à la matérialisation des projets qui touchent la vie des Africains"

Lors de la conférence parlementaire Russie-Afrique tenue à Moscou, le vice-président du Conseil de la Nation algérien a parlé à Sputnik de ses attentes pour... 19.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-19T14:51+0100

2023-03-19T14:51+0100

2023-03-19T15:59+0100

international

russie

afrique

conférence parlementaire russie-afrique 2023

algérie

maghreb

opinion

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/13/1058244176_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8c09645bf56bc6fc65a8db70d70afe36.jpg

En marge de la deuxième édition de la conférence parlementaire Russie-Afrique, qui a débuté ce 19 mars à Moscou, le vice-président algérien du Conseil de la Nation (chambre haute du Parlement), Hamoud Abdennaceur, a fait part auprès de Sputnik Afrique de ses espoirs pour cet événement.Pour le parlementaire, il ne faut pas qu'"on reste uniquement dans les intentions de bonnes paroles", il faut qu'on passe aussi à "l'exécution et à la matérialisation sur le continent africain des projets qui touchent exactement et objectivement la vie des Africains".Hamoud Abdennaceur a noté qu’il était très important pour les Africains qu’"on ne demeure pas uniquement un local commercial où on achète des produits russes". Selon lui, il faudrait qu’"on passe à un autre niveau de développement".Et ici, d’après lui, cette conférence peut poser cette problématique et essayer de la développer dans les mois à venir."Réussite sur tous les plans"Parlant du fait que les Occidentaux menacent de sanctionner les pays qui vont poursuivre leur coopération avec la Russie, l’officiel algérien explique que son pays a toujours eu une position de neutralité à travers son histoire.Il a également souligné les "excellentes relations" de son pays avec la Russie "depuis avant l’indépendance et surtout après".Alors que la présidente du Sénat russe a récemment réalisé une visite en Algérie, M.Abdennaceur n’a pas manqué de la qualifier de "réussite sur tous les plans".

russie

afrique

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, afrique, conférence parlementaire russie-afrique 2023, algérie, maghreb, opinion