Nord Stream: le journaliste Seymour Hersh dit ne pas avoir tout révélé



Après ses révélations ayant eu l’effet d’une bombe concernant la destruction des Nord Stream, le journaliste américain Seymour Hersh avoue avoir des informations supplémentaires.Selon ses dires, la version sur l’implication d’un groupe pro-ukrainien dans cet acte de sabotage, diffusée par certains médias occidentaux, est complètement fausse:Les États-Unis et la Norvège dans le collimateurDans son enquête publiée début février, Seymour Hersh a déclaré que des plongeurs de l’US Navy avaient posé des explosifs sur les conduites de gaz pendant les exercices Baltops 2022 de l’Otan, l’été dernier. L’opération s’est tenue, dit-il, avec le concours de spécialistes norvégiens, qui ont actionné les engins explosifs fin septembre.Le Président Joe Biden a pris la décision de faire exploser les Nord Stream après neuf mois de discussions au sein de l’administration américaine, d’après le journaliste.Un mois après ses révélations, le New York Times et le journal allemand Die Zeit ont publié des articles sur une piste ukrainienne. Celle-ci a été niée par Kiev et largement critiquée par Moscou, ainsi que par nombre d’analystes et d’hommes politiques pour son absence de fondement et pour l’incapacité technique de l’Ukraine d’organiser et réaliser un tel sabotage.Depuis la destruction des gazoducs, la Russie insiste sur la tenue d’une enquête internationale ouverte, à laquelle elle souhaite participer. Cependant, l’Occident ne l’autorise pas. Le Danemark, la Suède et l'Allemagne disent mener leur propre enquête et promettent d’en communiquer les résultats sans inclure Moscou dans les investigations.

