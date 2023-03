https://fr.sputniknews.africa/20230318/moscou-sur-le-sabotage-des-nord-stream-rien-ne-sera-balaye-sous-le-tapis-1058236007.html

Moscou sur le sabotage des Nord Stream: rien ne sera "balayé sous le tapis"

Moscou sur le sabotage des Nord Stream: rien ne sera "balayé sous le tapis"

La diplomatie russe a commenté le refus du Danemark de permettre aux spécialistes russes de se joindre à l’enquête sur le sabotage des Nord Stream. Selon la... 18.03.2023, Sputnik Afrique

Les autorités russes œuvreront pour que le Danemark réponde à leurs questions sur les explosions des Nord Stream 1 et 2, a déclaré ce samedi 18 mars Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Lars Loekke Rasmussen, chef de la diplomatie danoise, a refusé le 16 mars la Russie de prendre part à l'enquête.Elle a rappelé que le Danemark n’avait pas réagi aux informations sur la découverte par la société Nord Stream 2 AG, d’un objet près d’un joint soudé lors d’une inspection du Nord Stream 2 en février.Des préoccupations sans réponsesEn octobre, le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine, avait adressé un message officiel à Mette Frederiksen, son homologue danoise, proposant la participation de représentants des organes exécutifs russes compétents et du groupe Gazprom PJSC à l’enquête.Copenhague n’a pas jugé nécessaire de donner une réponse, précise le communiqué.Sabotage des Nord StreamLe 26 septembre 2022, trois des quatre conduites sous-marines des Nord Stream avaient été endommagées par des explosions survenues dans les zones économiquesexclusives de la Suède et du Danemarl. Une fuite massive de gaz s’était produite en mer Baltique.Berlin, Copenhague et Stockholm n'avaient pas exclu un acte de sabotage ciblé.Le Président russe avait parlé d’"acte de terrorisme international".

