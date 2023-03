https://fr.sputniknews.africa/20230317/le-danemark-refuse-a-la-russie-lacces-a-lenquete-sur-le-sabotage-des-nord-stream-1058221725.html

Le Danemark refuse à la Russie l'accès à l'enquête sur le sabotage des Nord Stream

Le Danemark refuse à la Russie l'accès à l'enquête sur le sabotage des Nord Stream

Copenhague a déclaré qu'il n'autoriserait pas la Russie à participer aux enquêtes sur les explosions des gazoducs Nord Stream. "On peut avoir confiance dans... 17.03.2023, Sputnik Afrique

Alors que le Danemark, l’Allemagne et la Suède mènent leurs enquêtes sur les explosions de septembre sur les gazoducs Nord Stream, la Russie est tenue à l’écart.Selon le ministre, son pays, tout comme la Suède et l'Allemagne, a un État de droit et "on peut avoir confiance dans nos enquêtes".La diplomatie russe ironiseSes propos ont fait réagir la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova.Pour visualiser l’attachement du ministre à l’État de droit, elle a publié une photo de lui lors d’une mission "d’enquête" en Afghanistan en 1988."Lars porte des habits pakistanais traditionnels. Il tient un AK-47 soviétique en guise d’argument et est entouré de moudjahidines (qui sont évidemment des juristes)", a-t-elle légendé."Je n’ai pas encore trouvé une photo de Lars le Courageux en Irak occupé entre autres par le Danemark. Les recherches continuent", a-t-elle ajouté.Poutine pointe un terrorisme d’ÉtatSi le ministre danois évoque l’État de droit en lien avec le sabotage des gazoducs, le Président russe parle quant à lui de terrorisme d’État.C’est ainsi qu’il a qualifié les explosions sur les pipelines en septembre 2022.

