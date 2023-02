https://fr.sputniknews.africa/20230222/sabotage-des-nord-stream-loccident-ne-vise-qua-brouiller-les-pistes-selon-moscou-1057988366.html

Sabotage des Nord Stream: l’Occident "ne vise qu’à brouiller les pistes", selon Moscou

L’Occident ne montre pas d’intérêt pour une enquête internationale objective sur les explosions des Nord Stream, a déclaré le 21 février le représentant permanent de la Russie lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’Onu.Il a rappelé que la Russie avait diffusé une demande de mener une enquête indépendante sur ce sujet auprès de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l’Onu, et avait envoyé des notes aux ambassades d’Allemagne, du Danemark, de Norvège, de Suède et des États-Unis.Cependant, après le premier tour des discussions, Moscou constate que "les experts occidentaux ne sont pas intéressés par une enquête internationale objective, ce qui, apparemment, ne fait que renforcer nos soupçons", a ajouté Vassili Nebenzia.Enquête de HershPar ailleurs, l’expérience professionnelle et la réputation irréprochable du journaliste Seymour Hersh, titulaire du prix Pulitzer, ne permettent pas de remettre en cause la véracité de ses propos, note le représentant russe à l’Onu.En s’appuyant sur des faits et des témoignages, le journaliste américain a rapporté dans son enquête que des explosifs avaient été installés sur les conduites des gazoducs durant l’opération Baltops à l’été 2022, par des plongeurs américains. Les charges auraient par la suite été activées à distance par des Norvégiens.À ce sujet, Vassili Nebenzia a indiqué que Washington avait l’habitude "de se mêler en toute impunité des affaires intérieures des autres États, d’organiser des coups d’État et de mener des agressions contre des pays souverains, de tuer et de torturer des civils dans d’autres pays". Il a également cité un document préparé par le Congrès américain selon lequel au moins 251 cas d’utilisation des forces armées américaines à l’étranger depuis la fin de la guerre froide (soit depuis fin 1990) avaient été répertoriés.

