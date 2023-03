https://fr.sputniknews.africa/20230316/sputnik-offre-a-assad-une-photo-immortalisant-la-remise-de-laide-humanitaire-collectee-par-lagence-1058210552.html

Sputnik offre à Assad une photo immortalisant la remise de l'aide humanitaire collectée par l'agence

Sputnik offre à Assad une photo immortalisant la remise de l'aide humanitaire collectée par l'agence

Lors d'un entretien exclusif avec Bachar el-Assad, en visite à Moscou, Sputnik lui a remis une photo montrant l'aide humanitaire collectée par la rédaction... 16.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-16T10:00+0100

2023-03-16T10:00+0100

2023-03-16T10:00+0100

syrie

russie

aide humanitaire

séisme

international

bachar el-assad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/10/1058210801_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_694a7a07392916bea53f13c02208f06b.jpg

Le Président syrien a exprimé sa gratitude à Vladimir Poutine et au gouvernement russe pour l'aide humanitaire accordée à son pays après le séisme dévastateur de février dernier. Bachar el-Assad en a parlé lors d'un entretien accordé à Sputnik aussitôt après ses pourparlers au Kremlin mercredi.L'agence Sputnik a pour sa part organisé une collecte d'aide humanitaire pour les survivants. Avec le soutien de la fondation caritative Doctor Lisa, elle a collecté 25 tonnes de matériel humanitaire pour les transférer à Hama.Lors de l'interview, un journaliste de Sputnik a remis à Bachar el-Assad une photo présentant la collecte de cette aide.La Syrie attend une aide pour la reconstructionSelon lui, avant de demander de l'aide à un autre pays, il faut créer des mécanismes et des structures responsables de la reconstruction. C'est ce que Damas est en train de faire en espérant que ses partenaires participeront à ce processus, une fois les formalités réglées.Près de 6.000 Syriens ont péri dans cette catastrophe qui a ravagé plusieurs régions dans le nord et l’ouest du pays.

syrie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

syrie, russie, aide humanitaire, séisme, international, bachar el-assad