https://fr.sputniknews.africa/20230316/assad-approuve-le-deploiement-de-tout-type-darmes-dans-les-bases-russes-en-syrie-1058208777.html

Assad approuve le déploiement de tout type d’armes dans les bases russes en Syrie

Assad approuve le déploiement de tout type d’armes dans les bases russes en Syrie

Bachar el-Assad est favorable à l’extension de la présence militaire russe en Syrie et il n’exclut pas le déploiement dans ces bases d’armes hypersoniques... 16.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-16T07:04+0100

2023-03-16T07:04+0100

2023-03-16T07:33+0100

bachar el-assad

russie

syrie

base militaire

présence militaire russe

aide humanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/10/1058208941_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_3e4c7aa71e9591a4fc90ed0d0b7aea7b.jpg

Dans un entretien accordé à Sputnik aussitôt après ses pourparlers au Kremlin, le Président syrien s’est exprimé sur l’avenir de la présence militaire russe dans son pays.Il a détaillé que la veille les ministres russe et syrien de la Défense avaient parlé de la coopération militaire, mais n’avaient pas abordé la question des bases."D’habitude nous n’annonçons pas ce genre de coopération entre nous et la Russie. C’est une question militaire qui est toujours secrète. C’est naturel", a noté le Président syrien.Il a indiqué que la présence militaire russe ne devait pas être temporaire et se réduire à la seule lutte contre le terrorisme.Bases dotées des armes les plus sophistiquéesInterrogé sur la possibilité du déploiement dans ces bases d’armes hypersoniques, notamment des navires avec des missiles Tsirkon à leur bord, M.Assad a signalé que les bases militaires russes devaient être dotées d’armes les plus modernes pour contenir les menaces de façon efficace."Si vous voulez mettre en place une base militaire, l’objectif n’est pas de la rendre faible du point de vue militaire. On suppose que les bases doivent produire un effet de dissuasion ou d’équilibre et elles doivent être équipées des meilleures armes. C’est naturel et logique. Que ce soit des missiles hypersoniques ou toute autre arme plus parfaite à présent et dans l’avenir, le principe reste le même."Une guerre occidentale déclenchée par ZelenskyM.Assad a signalé que la Troisième Guerre mondiale avait déjà éclaté, mais que sa forme n’est pas traditionnelle."J’estime que la Troisième Guerre mondiale a déjà lieu, bien qu’elle diffère de par sa forme. Je veux dire qu’avant les guerres mondiales étaient traditionnelles. Les armées de plusieurs États faisaient la guerre contre celles de certains autres. À présent, à cause de l’existence d’armes modernes, surtout nucléaires, il y a une force dissuasive contre une guerre traditionnelle, d’où des guerres par procuration."Selon lui, à l’heure actuelle, Volodymyr Zelensky mène une guerre au nom de l’Occident avec une armée composée de nazis."Même chose pour les terroristes: ce sont des armées qui font la guerre en Syrie et dans d’autres régions au nom de l’Occident", a indiqué le Président syrien.Aide humanitaire à la SyrieLa dissuasion n’est par ailleurs pas le seul intérêt des bases russes en Syrie.Après le séisme dévastateur de février dernier, la Russie a été l'un des rares pays à être venus en aide à la Syrie. Le ministre de la Défense a chargé les militaires de la force russe déployée dans le pays d'organiser le déblayage et d'aider les victimes. Les survivants ont reçu de l'aide médicale et psychologique.Outre les militaires, un groupe mobile de médecins de guerre a été formé à la base militaire russe de Hmeimim.Contribution de SputnikRéagissant au désastre qui a frappé la Syrie, la rédaction de Sputnik a organisé une collecte d'aide humanitaire pour les survivants. Avec le soutien de la fondation caritative Doctor Lisa, elle a reçu en une semaine divers objets et produits pour les familles syriennes vivant dans la zone du séisme."La réponse [à l'appel] a été colossale", dit la rédactrice en chef de la radio et des podcasts de Sputnik Arabic Lina Andreïtchenko. Deux à trois tonnes d'aide ont été collectées quotidiennement, selon elle. En sept jours, 20 tonnes de fret humanitaire ont été réunies. Le premier lot est déjà arrivé en Syrie.

russie

syrie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

bachar el-assad, russie, syrie, base militaire, présence militaire russe, aide humanitaire