Syrie: Sputnik collecte 20 tonnes d’aide humanitaire pour les survivants du séisme

Syrie: Sputnik collecte 20 tonnes d’aide humanitaire pour les survivants du séisme

Sputnik a remis un premier lot d'aide humanitaire aux familles syriennes ayant pâti du récent séisme. Il s'agit de vêtements et d'aliments, mais aussi d'outils... 20.02.2023

2023-02-20T08:00+0100

2023-02-20T08:00+0100

2023-02-20T08:13+0100

Réagissant au désastre qui a frappé début février la Syrie, la rédaction de Sputnik a organisé une collecte d'aide humanitaire pour les survivants. Avec le soutien de la fondation caritative Doctor Lisa, elle a reçu en une semaine divers objets et produits pour les familles syriennes vivant dans la zone du séisme.L’épicentre de la catastrophe se trouve en Turquie. Mais la République arabe doit faire face à ses conséquences uniquement avec l’aide de la Russie et quelques autres pays, l’Occident imposant des sanctions à Damas.Nourriture, aliments pour bébés, produits de soins personnels, vêtements, sacs de couchage, tentes, médicaments, couches-culottes, produits hygiéniques et outils pour déblayer les décombres, voilà ce qu'ont apporté les Moscovites pour les Syriens."La réponse [à l'appel] a été colossale", dit la rédactrice en chef de la radio et des podcasts de Sputnik Arabic Lina Andreïtchenko. Deux à trois tonnes d'aide ont été collectées quotidiennement, selon elle. En sept jours, 20 tonnes de fret humanitaire ont été réunies. Le premier lot est déjà parti en Syrie.L'armée russe vient en aideLa Russie est l'un des rares pays à être venus en aide à la Syrie après le cataclysme. Le ministre de la Défense a chargé les militaires de la force russe déployée en Syrie d'organiser le déblayage et d'aider les victimes. Les survivants reçoivent de l'aide médicale et psychologique.Outre les militaires, un groupe mobile de médecins de guerre a été formé à la base militaire russe de Hmeimim.Selon les derniers bilans, le tremblement de terre du 6 février a tué plus de 41.000 personnes en Turquie et près de 6.000 en Syrie.

