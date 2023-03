https://fr.sputniknews.africa/20230314/les-etats-unis-ne-pourront-plus-imprimer-des-quantites-illimitees-de-dollars-selon-le-nyp-1058188159.html

Les États-Unis ne pourront plus imprimer des quantités illimitées de dollars, selon le NYP

Les États-Unis ne pourront plus imprimer des quantités illimitées de dollars, selon le NYP

L’abandon du dollar pourrait porter un coup dur à la position des États-Unis sur l’arène internationale et les précipiter dans une crise de la dette. "Si le... 14.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-14

2023-03-14T14:02+0100

2023-03-14T14:02+0100

Au 21e siècle, les sanctions économiques ne sont pas simplement une seconde nature, elles sont devenues un outil central de la politique étrangère du gouvernement américain, constate le New York Post. Partout on ne cesse de parler des sanctions contre la Russie.Pourtant plus de 100 pays n'ont pas adhéré à ces efforts.Des coalitions se forment autour des moyens pour éviter les sanctions existantes et de se protéger contre le risque de sanctions futures, notamment en renonçant au dollar.Risque de perte de puissanceUne grande partie de l'action des pays en question consiste à créer des alternatives au dollar. Si vous pouvez conserver vos réserves dans une autre devise ou dans des actifs physiques comme l'or ou les matières premières, vous êtes à mi-chemin de la sécurité, selon le quotidien.S'il y a moins de demandes de dollars, la valeur de cette monnaie diminuera, mais tout deviendra plus cher. Pas immédiatement, mais au fil du temps.Il n'est pas farfelu d'imaginer que les États-Unis connaissent une crise de la dette parce que personne ne se présente pour acheter leurs obligations. Le dollar américain deviendra une monnaie de plus parmi tant d'autres."Et en fin de compte, si le dollar perd son éclat, la capacité des États-Unis à projeter leur puissance diminuera également."Des choix difficiles à faireDans sa "prévision futuriste" pour 2023, l’ex-Président russe Dmitri Medvedev a prédit la faillite du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, ainsi que l’abandon de l’euro et du dollar en tant que monnaies de réserve et le retour à l’étalon-or.Il a également prévu le transfert de l’activité financière et des principales Bourses de valeurs depuis les États-Unis et l’Europe vers l’Asie et la fin du système de Bretton Woods.

