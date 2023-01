https://fr.sputniknews.africa/20230128/une-monnaie-des-brics-pourrait-stimuler-les-echanges-selon-un-politologue-1057735772.html

Une monnaie des BRICS pourrait stimuler les échanges, selon un politologue

Une monnaie des BRICS pourrait stimuler les échanges, selon un politologue

Le lancement d'une monnaie qui pourrait remplacer le dollar serait crucial, car la dépendance à ce dernier entrave le développement des liens économiques...

À l’issue de ses négociations avec le Président angolais João Lourenço, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a fait savoir que la création d’une monnaie commune pour les pays du groupe des BRICS serait évoquée dans le cadre du sommet programmé pour août en Afrique du Sud.Il a signalé que des pays sérieux et respectables constataient que les patrons du système monétaire et financier international étaient incapables de s’arranger et d’honorer les accords. Ces pays "souhaitent créer leurs propres mécanismes garantissant un développement stable et protégé contre le diktat étranger".Dans l’intérêt des pays à monnaies faiblesLe politologue angolais Antonio Alberto Neto a signalé à ce propos que la mesure pourrait accroître l’indépendance monétaire des pays en question.Le politologue rappelle que cette dépendance crée également des problèmes pour le commerce. Bien que le processus de création d’une monnaie qui puisse remplacer le dollar dans les échanges ne soit pas simple et rapide, cela serait, selon lui, vraiment utile.Des paiements en monnaies nationalesEn attendant, il estime que d’autres monnaies commencent déjà à être utilisées au lieu du dollar, notamment le yuan. Il cite l’exemple de son pays qui recourt à la devise chinoise pour former ses réserves de change."Mais il y a un autre mécanisme employé de plus en plus souvent: les paiements en monnaies nationales. Ainsi, entre nous et l’Inde, on paie en roupies, en roubles. À mon avis, ce mécanisme sera de plus en plus attrayant", a-t-il conclu.

