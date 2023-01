https://fr.sputniknews.africa/20230125/les-brics-etudieront-la-creation-dune-monnaie-commune-lors-du-sommet-en-aout-1057706861.html

Les BRICS étudieront la création d'une monnaie commune lors du sommet en août

Les BRICS étudieront la création d'une monnaie commune lors du sommet en août

Lors du sommet prévu en août prochain, les pays membres du groupe BRICS se pencheront sur le lancement d'une monnaie commune, a annoncé le ministre russe des... 25.01.2023, Sputnik Afrique

La création d'une monnaie commune pour les pays du groupe BRICS sera évoquée dans le cadre du sommet programmé pour août en Afrique du Sud, a fait savoir le chef de la diplomatie russe.Intervenant à l'issue de sa réunion avec le Président angolais João Lourenço, Sergueï Lavrov a souligné que plusieurs pays africains seront invités à participer eux aussi au sommet.Cette annonce fait écho aux récents rapports du Financial Times selon lesquels Le Brésil et l’Argentine voulaient créer une monnaie commune et ont même proposé à d’autres pays d’Amérique latine de les rejoindre.La Russie cherche quant à elle depuis plusieurs années à limiter le recours au dollar et à l'euro dans les échanges commerciaux avec ses partenaires. Des experts interrogés par Sputnik fin 2022 estimaient que les efforts conjoints des BRICS pourraient fortement affaiblir l’influence occidentale et priver le dollar de son hégémonie.

