L’élargissement des BRICS mènerait à la chute de l'influence occidentale et au déclin du dollar

Outre l'Argentine, l'Algérie et l'Iran qui ont déjà officiellement déclaré leur intention de rejoindre les BRICS, une dizaine d’autres pays le souhaitent, indiquait en novembre le chef de la diplomatie russe. Les effets probables d’un groupe agrandi sur la répartition des puissances mondiales ont été avancés par des analystes brésiliens dans une interview à Sputnik.Le "déclin de l’Occident"Ainsi, l'arrivée de nouveaux membres est censée transformer considérablement la configuration géopolitique mondiale et témoigner du déclin des empires européen et américain, a estimé Valdir Bezerra, membre du groupe d'études asiatiques et du groupe d'études des BRICS à l'université de São Paulo.Il ne s’agirait pas tout à fait d’un affrontement de civilisations, mais plutôt d’une lutte pour maintenir une pluralité des systèmes de valeurs, d’organisations sociales et de régimes politiques dans les relations internationales:D'autre part, l’Occident ne regarderait pas la montée des BRICS+ sans créer une sorte d'obstacle ou d'opposition pour tenter de protéger ses intérêts, selon lui.Un défi pour le dollarAinsi, M.Bezerra a souligné que le meilleur moyen de contrer "l'hégémonie économique américaine" serait un règlement mutuel en monnaies nationales, ce qui ébranlerait l'importance du dollar. Cependant, ce serait un processus lent.Cet avis est partagé par Ana Prestes, doctorante en sciences politiques à l'université fédérale du Minas Gerais. Les BRICS représentent un défi pour le dollar même à ce stade:La chercheuse estime qu'il est possible de parler d'un monde unipolaire, c'est-à-dire où un pays peut être considéré comme hégémonique, uniquement s'il l'est dans tous les domaines, à savoir économique, politique, culturel et militaire. Si au moins une des conditions n'est pas remplie, "on peut déjà parler d'un monde multipolaire, certes avec un poids inégal des différents pôles, mais multipolaire". Les États-Unis sont l'hégémon sur le plan militaire, mais sur le plan économique, ils perdent du terrain face à la Chine. Washington réagit ainsi au changement de conjoncture qui ne lui est pas favorable, selon elle.

