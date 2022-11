https://fr.sputniknews.africa/20221122/une-coalition-se-forme-pour-en-finir-avec-la-domination-du-dollar-1057056924.html

Une coalition se forme pour en finir avec la domination du dollar

Une coalition se forme pour en finir avec la domination du dollar

2022-11-22T15:26+0100

2022-11-22T15:26+0100

2022-11-22T15:26+0100

Au cours des 500 dernières années, une nouvelle monnaie dominante, ou monnaie de réserve, est apparue en Europe environ tous les cent ans. L'histoire suggère que le dollar, la monnaie dominante dans le monde pendant une grande partie du XXe siècle, approche de la fin de son cycle naturel, avance l’Asia Times, le média en ligne basé à Hong Kong."Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) représentent 41% de la population mondiale" et commencent à utiliser des swaps de devises pour contourner le système du dollar.Mettre en place un système parallèleLa tendance à la dédollarisation ne se limite pas aux BRICS. Des pays d'Afrique, d'Amérique latine et centrale et du Moyen-Orient sont susceptibles d'y participer."Mais la priorité pour les pays des BRICS est de mettre en place un système de paiement international parallèle. Cela protégerait mieux les pays participants contre les sanctions occidentales et pourrait servir de sauvegarde pour le pire des scénarios : l'implosion du système mondial du dollar grevé d'une dette insoutenable de 300.000 milliards de dollars, dont la majeure partie est libellée en dollars et en devises de autres pays du G7", signale le média. L'Arabie saoudite a annoncé son intention de rejoindre la coalition des BRICS.Les BRICS domineraient des marchésLe média indique que les BRICS rassemblent les plus grands importateurs d'énergie du monde, la Chine et l'Inde, avec les plus grands producteurs d'énergie du monde, la Russie et, éventuellement, l'Arabie saoudite.

