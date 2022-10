https://fr.sputniknews.africa/20221021/les-brics-suscitent-linteret-dun-nouveau-pays-qui-reflechit-a-les-rejoindre--1056583614.html

Les BRICS suscitent l'intérêt d’un nouveau pays qui réfléchit à les rejoindre

21.10.2022

Alors que de nouveaux pays, comme la Turquie, l'Égypte ou l'Arabie saoudite, manifestent leur intérêt pour une adhésion aux BRICS, l'Indonésie se montre elle...

2022-10-21T15:09+0200

2022-10-21T15:09+0200

2022-10-21T15:09+0200

L'Indonésie est intéressée par le format des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) et le considère comme attrayant, a déclaré à Sputnik l'ambassadeur indonésien en Russie Jose Antonio Morato Tavares."Nous sommes un pays qui se développe rapidement, et nous voyons que tous les autres pays, tels que la Russie et l'Inde, se développent aussi. Donc, l'idée d'un forum pour assurer la coopération et le dialogue pourrait être très fructueuse", a-t-il indiqué.Selon le diplomate, l'Indonésie pourrait rejoindre les BRICS, compte tenu de tous les avantages que donne ce format. Mais avant de prendre une décision en ce sens, Jakarta doit procéder à de longues discussions au plus haut niveau.De nouvelles adhésions attenduesLe prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a lui aussi souhaité que son pays rejoigne les BRICS, a fait savoir le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa. L'Égypte et la Turquie envisagent également d'y adhérer, une décision en ce sens pourrait être prise lors du prochain sommet de l'institution en 2023, a indiqué en juin Purnima Anand, présidente du forum international BRICS.Les BRICS doivent être étendus à tout le continent africain, a pour sa part affirmé à Sputnik Zolani Mkiva, délégué au Conseil national des Provinces d’Afrique du Sud. L’Afrique, selon lui, devrait être appelée à jouer un plus grand rôle dans cette institution.

