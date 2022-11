https://fr.sputniknews.africa/20221124/les-brics-choisissent-le-pays-qui-accueillera-leur-siege-en-afrique-centrale-1057076045.html

Les BRICS choisissent le pays qui accueillera leur siège en Afrique centrale

Les BRICS choisissent le pays qui accueillera leur siège en Afrique centrale

Les BRICS - Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud - vont ouvrir leur siège pour l’Afrique centrale dans la capitale centrafricaine Bangui, selon une note... 24.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-24T15:35+0100

2022-11-24T15:35+0100

2022-11-24T15:35+0100

international

afrique subsaharienne

république centrafricaine

brics

siège

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103785/89/1037858972_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_cfe7f80f8a76959963b737e06b1d512e.jpg

Une rencontre à Bangui, lundi 21 novembre, entre le Président centrafricain Faustin Archange Touadera et une délégation des BRICS conduite par la présidente de leur Alliance internationale des projets stratégiques Larissa Zelentsova a débouché sur la signature d’un mémorandum sur l’installation du siège des BRICS en République centrafricaine.L’information a été annoncée par un communiqué de la présidence centrafricaine et confirmée par Mme Zelentsova.Le communiqué a également fait savoir que la rencontre avait pour objectif de créer un cadre de collaboration entre les BRICS et la RCA sur le plan économique, social et financier.Des projets financés par les BRICS"Le point central, c’est de faire de Bangui la capitale des BRICS pour toute l’Afrique centrale. L’autre point clé est de faire un programme d’investissements et de coopération avec les BRICS. À cet effet, il nous faut donner un contenu en matière de développement. Ce programme sera proposé par la partie centrafricaine. Ainsi, un accord sera signé entre la RCA et les BRICS", a relevé Ahoua Don Mello, représentant des BRICS pour l’Afrique.La décision de recourir aux banques des pays des BRICS pour financer des projets d’investissements en RCA a été prise à l’issue des échanges.Les projets prioritaires doivent être définis au cours de séances de travail avec le gouvernement.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, afrique subsaharienne, république centrafricaine, brics, siège