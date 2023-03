https://fr.sputniknews.africa/20230313/aucun-interet-pour-kiev-de-faire-exploser-les-nord-stream-contrairement-a-washington-selon-moscou-1058177855.html

Aucun intérêt pour Kiev de faire exploser les Nord Stream, contrairement à Washington, selon Moscou

L’Occident diffuse des informations impliquant un groupe pro-ukrainien dans le sabotage des Nord Stream pour dissimuler les vrais commanditaires, estime le... 13.03.2023, Sputnik Afrique

La véracité de la version relayée par des médias occidentaux sur l’implication d’un groupe pro-ukrainien dans l’explosion des Nord Stream a été mise en cause par le secrétaire du Conseil de sécurité russe."Quand les journaux affirment avec pathos que ce sabotage a été commis par un groupe de terroristes ukrainiens, il faut se poser la question s’il en existe un et s’il en est capable", a déclaré Nikolaï Patrouchev à l'hebdomadaire russe AIF.Et ce, sans même parler de l’absence en Ukraine de moyens et d’équipements spéciaux, ainsi que de spécialistes. Néanmoins, "Washington et Londres en dispose certainement", poursuit M.Patrouchev.Brouiller les pistesSelon lui, cette piste vise à blanchir les États-Unis et le Royaume-Uni, soupçonnés d’être derrière l’acte terroriste, et à dissimuler les véritables commanditaires par la désignation d’une partie tierce comme coupable.Berlin, pantin de WashingtonQuant à l’Allemagne qui recevait du gaz russe bon marché pour son industrie, elle semble s’en désintéresser. Cependant, "Berlin se rend bien compte que cet étroit partenariat économique russo-allemand n’a jamais satisfait Washington et Londres".De ce fait, il est évident que "l’État allemand moderne n’est pas autonome", a tranché le chef du Conseil de sécurité russe.Enfin, il a insisté pour que soit ouverte une enquête internationale objective avec la participation de Moscou.

