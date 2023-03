https://fr.sputniknews.africa/20230311/un-port-egyptien-accueille-100000-tonnes-de-ble-russe-un-record-depuis-sa-construction-1058164656.html

Un port égyptien accueille 100.000 tonnes de blé russe, un record depuis sa construction

Un port égyptien accueille 100.000 tonnes de blé russe, un record depuis sa construction

Environ 100.000 tonnes de blé russe ont été livrées au port égyptien de Damiette. Selon les autorités locales, c’est la plus grande cargaison jamais reçue... 11.03.2023, Sputnik Afrique

En dépit des sanctions, la Russie a réussi à augmenter progressivement ses exportations de céréales en Égypte. Le port égyptien de Damiette a annoncé réceptionner le plus grand lot de blé qu’il ait jamais reçu depuis sa construction en 1986, et ces céréales viennent de l’agriculture russe. Les 100.000 tonnes de marchandises ont été livrées par le navire SABAEK, sous pavillon panaméen.L’installation dispose d’une "solide infrastructure" et de silos à grains, d’une capacité totale de conservation de 220.000 tonnes, a déclaré un responsable du port.En janvier, le même bateau avait acheminé plus de 96.000 tonnes de céréales russes à Damiette.Achats boostésL’Égypte est l’un des principaux importateurs de blé provenant de Russie. Selon l’Union céréalière russe, les livraisons de cette matière première au Caire ont été multipliées par quatre pour atteindre plus d’un million de tonnes en février. La tendance s’explique par le fait que les paiements entre la Russie et l’Égypte commencent à être effectués en roubles, précise l’organisation.Auparavant, le chef de la diplomatie égyptienne avait fait part de la volonté de son pays non seulement de garder les volumes de céréales importés, mais aussi de les renforcer.

