Ces pays africains boostent leurs achats de blé russe

2023-03-10T09:42+0100

2023-03-10T09:42+0100

2023-03-10T09:43+0100

Le blé russe trouve de nouveaux débouchés au Kenya, en Tanzanie et en Angola, indique à Sputnik l’Union céréalière russe, qui réunit environ 400 acteurs du secteur.Ces livraisons ne font pas partie de l’accord céréalier, mais sont simplement basées sur la demande dans ces pays africains, ajoute-t-elle.En février, 3,7 millions de tonnes de céréales ont été exportées par la Russie, soit 35,4% de plus qu'en février 2022, selon les données de l’Union. Quant aux expéditions de blé, elles ont augmenté de 37,6% à 3,05 millions de tonnes.La demande égyptienne a quadrupléLes partenaires de longue date dans le domaine s’activent également. L’Égypte, qui reste l’un des principaux importateurs de blé russe, a augmenté ses achats. En février, les livraisons ont été multipliées par 4 pour atteindre plus d’un million de tonnes, selon l’Union céréalière russe. D’après la responsable, la tendance s’explique par le fait que les paiements entre la Russie et l’Égypte commencent à être effectués en roubles.Un autre pays africain, l’Algérie, a commandé en février 60.000 tonnes, tandis qu’en février 2022 le blé russe n'a pas été expédié vers ce pays.

