Les actions de protestation en cours en Géorgie rappellent les manifestations pro-européennes survenues à Kiev il y a une dizaine d’années et ayant provoqué le renversement des autorités légitimes, a estimé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.Des opposants au projet de loi géorgien sur les agents étrangers intitulé Sur la transparence de l’influence étrangère, sont descendus dans les rues de la capitale, Tbilissi. Lors de ces manifestations, émaillées de violences, une foule de plusieurs milliers de protestataires ont tenté de prendre d’assaut le Parlement.En plus de cela, la réaction du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à cette situation fait preuve d’une "hypocrisie flagrante", poursuit le ministre.D’après lui, ce projet de loi n’est rien comparé aux lois en vigueur aux États-Unis, en France, en Inde ou en Israël. "La violation d’une loi ad hoc aux États-Unis est passible d’une amende allant jusqu’à 250.000 dollars et jusqu’à cinq ans de prison dans le cadre d’une enquête pénale", a souligné le ministre.Or en Géorgie, l’amende prévue est "incomparablement inférieure, soit 9.000 dollars, et aucune poursuite pénale", a ajouté M.Lavrov.Un texte qui diviseLe parlement géorgien a adopté le 7 mars en première lecture le projet de loi Sur la transparence de l’influence étrangère qui propose de répertorier les ONG, médias et individus bénéficiant de financements en provenance d'États étrangers.Les représentants du parti au pouvoir Rêve géorgien, disposant d’une majorité au parlement, ont annoncé leur intention de soutenir le projet. Si la Présidente Salomé Zourabichvili oppose son veto, les députés se proposent de l’ignorer.Les opposants estiment que l’adoption de la loi éloignera le pays de l’Union européenne. Plusieurs rassemblements organisés dans les jours qui ont suivi, ont donné lieu à des échauffourées avec les forces de l’ordre.Le matin 9 mars, ce projet de loi a été retiré.

