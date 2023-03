https://fr.sputniknews.africa/20230308/loi-sur-les-agents-etrangers-en-georgie-la-police-repond-aux-violences-des-protestataires--video-1058131107.html

Loi sur les agents étrangers en Géorgie: la police répond aux violences des protestataires – vidéo

Loi sur les agents étrangers en Géorgie: la police répond aux violences des protestataires – vidéo

Un rassemblement devant le parlement géorgien contre le projet de loi sur les agents étrangers a occasionné des violences dans la capitale Tbilissi dans la... 08.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-08T09:22+0100

2023-03-08T09:22+0100

2023-03-08T09:22+0100

international

géorgie (pays issu de l'ex-urss)

projet de loi

protestations

violences

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/08/1058130929_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0253a021430952fc79dc70c9cb885fc4.jpg

Une accalmie s’est installée à Tbilissi, capitale de la république caucasienne de Géorgie, où des milliers de personnes se sont rassemblés mardi matin devant le parlement pour protester contre la loi sur les agents étrangers. Un nouveau rassemblement est prévu pour ce mercredi.Un texte qui diviseUn projet de loi intitulé Sur la transparence de l’influence étrangère a été adopté en première lecture mardi soir.Ladite loi propose de répertorier les organisations non gouvernementales, les médias et les personnes physiques bénéficiant de financements en provenance d'États étrangers. Les représentants du parti au pouvoir Rêve géorgien, disposant d’une majorité au Parlement, ont annoncé leur intention de soutenir le projet. Si la Présidente Salomé Zourabichvili appose son veto, les députés se proposent de le surmonter. Les opposants estiment que son adoption éloignera le pays de l’Union européenne.Le rassemblement a donné lieu à des échauffourées avec les forces de l’ordre. Les participants ont enfoncé des barrières en fer installées devant l’entrée du parlement en tentant de pénétrer dans sa cour intérieure.Réponse de la policeLes policiers antiémeute ciblés par des jets de pierres et de bouteilles ont eu recours aux canons à eau et aux gaz lacrymogènes.Plusieurs agents des forces de l'ordre ont été blessés, leurs matériels ont également été endommagés.Réaction internationaleLe porte-parole du département d’État américain Ned Price a déclaré que l’adoption de ce texte en Géorgie mettrait en danger le partenariat entre Washington et Tbilissi.Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a déclaré que l’Union européenne exhortait "la Géorgie à respecter son engagement en faveur de la promotion de la démocratie, de l'État de droit et des droits de l'homme".Ses propos ont fait réagir la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

géorgie (pays issu de l'ex-urss)

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, géorgie (pays issu de l'ex-urss), projet de loi, protestations, violences