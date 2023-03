https://fr.sputniknews.africa/20230309/les-attaques-sur-les-nord-stream-connues-a-lavance-par-la-cia-1058137914.html

Les attaques sur les Nord Stream connues à l’avance par la CIA?

Les attaques sur les Nord Stream connues à l’avance par la CIA?

D’après le Wall Street Journal, le renseignement allemand avait reçu des avertissements de la CIA sur un attentat préparé contre les Nord Stream dès l’été... 09.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-09T08:25+0100

2023-03-09T08:25+0100

2023-03-09T08:25+0100

sabotage des gazoducs nord stream

nord stream 2

nord stream

états-unis

cia

sabotage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/03/1056381765_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_05aac3b766abf17b77c080a555f62ffb.jpg

Après les nouvelles "révélations" sur le sabotage des gazoducs russes en mer Baltique en septembre 2022 diffusées par le New York Times, de nouvelles données surgissent. Ainsi, la version du renseignement américain selon laquelle un groupe pro-ukrainien ait pu en être responsable n'est pas définitive, a déclaré au Wall Street Journal (WSJ) un haut responsable.Mais elle renforcerait toujours plus le sentiment des enquêteurs aux États-Unis et en Europe que ni le gouvernement russe ni des agents prorusses n'étaient derrière le sabotage.Des avertissements de la CIACependant, des mois avant l'attaque sur les Nord Stream, entre juin et juillet 2022, la Central Intelligence Agency (CIA) a averti ses collègues allemands et européens qu'un groupe pourrait préparer une attaque contre le pipeline, relate le WSJ citant des agents du renseignement proches du dossier.D’après le journal, l'avertissement comprenait des informations sur trois ressortissants ukrainiens qui tentaient de louer des navires dans des pays bordant la mer Baltique, dont la Suède, ont déclaré ces sources.Nouvelle "piste"Selon le New York Times, les explosions sur les Nord Stream avaient été organisées par "un groupe pro-ukrainien" dont Kiev pourrait ignorer les plans. Pour sa part, l’allemand Die Zeit a indiqué que le bateau utilisé pour l'opération avait été loué à une société basée en Pologne, apparemment détenue par deux Ukrainiens.Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, les nouvelles révélations du New York Times visent à mettre en circulation de fausses informations. "Il est évident que les auteurs de l’attentat veulent détourner l’attention", a-t-il déclaré ce mercredi à Sputnik. Et de rappeler que la Russie est toujours tenue à l’écart de l’enquête sur ce sabotage. Les responsables ukrainiens ont, de leur côté, nié toute implication dans la destruction des gazoducs. Mykhailo Podolyak, un conseiller de M.Zelensky, cité par le WSJ, a déclaré que son pays n'avait aucune raison de mener une telle attaque, car cela ne faisait avancer aucun des intérêts fondamentaux de l'Ukraine.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sabotage des gazoducs nord stream, nord stream 2, nord stream, états-unis, cia, sabotage